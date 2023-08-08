Врач рассказала, какую температуру опасно выставлять на кондиционере

Фраза "Продуло под кондиционером" — это не образное преувеличение, а реальная причина простудного заболевания жарким летом, причиной которого является переохлаждение. Иногда, устав от летнего зноя, так хочется в прохладу, но тут и подстерегает основная опасность — холодный воздух. О том, какую температуру опасно выставлять на кондиционере и не лучше ли просто проветрить помещение, Лайфу рассказала заведующая поликлиническим отделением клинической больницы "МЕДСИ в Отрадном", врач-терапевт, онколог МЕДСИ Premium Наталия Толстых.

"На сидящего под кондиционером человека дует сильный поток холодного воздуха. Таким образом, кажущийся сперва безобидным прохладный ветерок способствует простудным заболеваниям. Причём в настоящее время, несмотря на все достижения медицинской науки, механизм развития такой простуды до конца не ясен", — рассказала собеседница Лайфа.

Поэтому врач рекомендует установить кондиционер так, чтобы поток воздуха не дул прямо на вас. Кроме того, общая температура в комнате не должна быть ниже +18...+24 градусов. Этот диапазон самый комфортный и безопасный.

Помимо переохлаждения и простуды кондиционер может грозить аллергией: если вовремя не менять фильтры (специалисты рекомендуют делать это раз в четыре-шесть месяцев), любая скапливающаяся там пыль способствует накоплению аллергенов. Ситуация усугубляется, если в помещении к тому же нерегулярно проводится уборка.

А вот при проветривании из воздуха удаляются вещества, способствующие активности аллергенов. Поэтому чем чаще проветривается помещение, тем лучше, добавила терапевт.

"Наличие кондиционера не решает задачи поддержания нормальной, здоровой концентрации воздуха в помещении. Только благодаря регулярному проветриванию удаляется пыль, снижается её концентрация и минимизируется влияние аллергенов. Повышенная концентрация этих вредных веществ может вызывать такие заболевания, как астма, аллергические риниты. Поэтому, особенно если в помещении есть люди с простудными заболеваниями, важно проветривать помещение, чтобы уменьшить концентрацию вирусов", — заключила Толстых.