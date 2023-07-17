Врач предупредил об опасной стороне частого использования кондиционера

Чрезмерное использование кондиционера может ослабить иммунную систему человека. Об этом предупредил онколог Данаил Назлиев. Он напомнил, что кондиционер делает воздух сухим, способствует размножению микробов и бактерий, которые могут вызывать различные заболевания.

"Кроме того, в сухой атмосфере нашему организму труднее бороться с этими микробами и бактериями. Для поддержания здоровья и борьбы с инфекциями нашему организму необходимо определённое количество влаги. Если воздух вокруг нас слишком сухой, нашему организму трудно это делать", — написал медик в телеграм-канале.

Он добавил, что кондиционер может сделать организм человека слишком холодным и перевести его в "режим выживания" — когда нет возможности противостоять инфекциям. Врач рекомендовал пользоваться другими методами сохранить прохладу. Например, носить лёгкую одежду, принимать прохладный душ, открывать окна и использовать вентилятор.