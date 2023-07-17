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17 июля, 16:16

Врач предупредил об опасной стороне частого использования кондиционера

Онколог Назлиев: Кондиционер может ослабить иммунную систему

Чрезмерное использование кондиционера может ослабить иммунную систему человека. Об этом предупредил онколог Данаил Назлиев. Он напомнил, что кондиционер делает воздух сухим, способствует размножению микробов и бактерий, которые могут вызывать различные заболевания.

"Кроме того, в сухой атмосфере нашему организму труднее бороться с этими микробами и бактериями. Для поддержания здоровья и борьбы с инфекциями нашему организму необходимо определённое количество влаги. Если воздух вокруг нас слишком сухой, нашему организму трудно это делать", — написал медик в телеграм-канале.

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Он добавил, что кондиционер может сделать организм человека слишком холодным и перевести его в "режим выживания" — когда нет возможности противостоять инфекциям. Врач рекомендовал пользоваться другими методами сохранить прохладу. Например, носить лёгкую одежду, принимать прохладный душ, открывать окна и использовать вентилятор.

Ранее Лайф писал о том, что в некоторых случаях кондиционер может серьёзно навредить здоровью. Об этом рассказала врач-иммунолог Надежда Логина.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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