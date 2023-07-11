Россиянам посоветовали смачивать постельное бельё в жару

Чтобы облегчить засыпание в жаркую погоду, можно смочить водой постельное бельё перед сном. Об этом рассказал сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

"Можно взять простынь, смочить её водой. Когда ткань высыхает, она охлаждается. Если у людей нет кондиционера и вентилятора, то можно хотя бы так сделать. Так раньше сбивали температуру у детей, заматывая их в мокрые простыни или обтирали холодной водой", — пояснил специалист в разговоре с Ura.ru.

Также сомнолог посоветовал в жаркую погоду стараться выпивать минимум два литра воды в день. Это необходимо, чтобы человек потел, тогда появляется схожий эффект, как с влажным постельным бельём. Также Бузунов предупредил, что перед сном нельзя есть тяжёлую пищу, так как на переваривание одного грамма нужно потратить от трети до килокалории. Это очень энергозатратный процесс, подытожил эксперт.