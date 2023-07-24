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24 июля, 12:08

Россиянам объяснили, почему кондиционеры представляют опасность для жизни

Профессор Гильденскиольд: Кондиционер опасен для здоровья из-за бактерий

Всё больше офисов, магазинов, торговых центров строится без открывающихся окон. Они полностью ограждены от внешнего воздуха и проветриваются исключительно через системы кондиционирования. Однако слишком часто владельцы кондиционеров пренебрегают регламентом и регулярностью очистки климатических приборов, заявил Лайфу профессор Государственного университета просвещения и доктор медицинских наук Сергей Гильденскиольд.

Из-за отсутствия регулярной очистки внутренние блоки кондиционеров забиваются пылью. А в условиях постоянной влажности из-за конденсата в сплит-системах обживаются микроорганизмы, в том числе опасные для здоровья.

"В 1976 году в США участники съезда организации "Американский легион" массово заболели неизвестной пневмонией. Её источником оказалась бактерия, размножившаяся в градирне системы кондиционирования из-за неисправности системы слива конденсата. Бактерия получила название Legionella pneumophila. Плохо функционирующие, загрязнённые системы кондиционирования для неё — идеальная среда", — указал профессор.

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Врач предупредил об опасной стороне частого использования кондиционера

По его словам, сейчас известно 22 вида Legionella pneumophila, опасных для человека. Вызываемая бактерией болезнь легионеров, или легионеллёз, характеризуется развитием пневмонии и в ряде случаев инфекционно-токсического шока, поражением центральной нервной системы и желудочно-кишечного тракта, почек. Доля легионеллёзных пневмоний среди всех — около пяти процентов, они протекают тяжело, приводя к дыхательной недостаточности и другим осложнениям. Риску заболевания наиболее подвержены люди с плохим иммунитетом, респираторными заболеваниями, хронической аллергией, курящие и переживающие стресс.

"Легионеллёз — настоящий бич систем кондиционирования. Им часто болеют путешественники, сотрудники гостиниц и медицинских учреждений. Вспышки этого заболевания происходят ежегодно в разных странах, преимущественно развитых. Но хочу отметить, это не единственная болезнь, источником которой могут быть замкнутые системы кондиционирования без доступа внешнего воздуха", — заметил Гильденскиольд.

Загрязнённые сплит-системы способны распространить по зданию любую инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путём, добавил эксперт. Главная мера профилактики легионеллёза, других инфекций и аллергии на бытовом уровне — своевременная замена фильтров в кондиционирующих устройствах и очищение вентиляционных систем (несколько раз в год), регулярная влажная уборка помещений, где они используются: мытьё полов, стен, потолков, душевых кабин, ванн и другой сантехники с использованием горячей воды и дезинфицирующих средств на основе хлора. В медицинских учреждениях — обязательная дезинфекция и очистка медоборудования.

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Ранее Лайф уже рассказывал о том, что в некоторых случаях кондиционер может серьёзно навредить здоровью. Об этом сообщала врач-иммунолог Надежда Логина.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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