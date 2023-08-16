Росгидромет объясняет: Почему Москву накрыла "ростовская жара" и сколько ещё продлится лето По текущим прогнозам, нынешняя волна жары — последняя для Европейской России, зато в некоторых других регионах лето ещё вернётся. 16 августа, 16:57 Сколько ещё продлится лето в Москве. Обложка Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

"Ростовская жара" в Европейской России установилась не только из-за антициклона, который мешает образованию облаков, рассказал Лайфу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, одновременно наблюдается очень интересное явление: северный ветер приносит тёплый воздух.

— Эти воздушные массы родились, сформировались на востоке Средиземного моря, на Балканах, они просто "генетически" тёплые, и они по такой сложной траектории перемещаются сначала на север, в Балтику, Скандинавию, а затем уже опускаются на юг, в центр Европейской России и, в частности, в Москву, — объяснил Роман Вильфанд.

Если в Москве временно стало как в Ростове или Краснодаре, то на самом юге России установилась уже "турецкая погода", поделился метеоролог: +35–38 градусов Цельсия. На Черноморском побережье даже выпущено предупреждение об особо опасной погоде.

В Московском регионе необычная для него погода закончится в предстоящую пятницу (18 августа 2023 года), а в выходные дневная температура понизится до +24–26 и это тоже примерно на три градуса выше нормы, отмечает Роман Вильфанд. По прогнозу Гидрометцентра, в начале будущей недели ожидается около +20–25.

— На более долгий срок уже действуют вероятностные прогнозы, но пока таких резких условий для повышения температуры нет, — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

А вот на юге России первая половина следующей недели обещает остаться жаркой, отметил Роман Вильфанд: в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, на Ставрополье, Северном Кавказе ожидают около +34–37. В Приволжском федеральном округе, в том числе в Кировской и Нижегородской областях, температура останется выше нормы — до +30–32, в Среднем Поволжье и Татарстане — до +33, сообщает Гидрометцентр.

Меж тем в самых густонаселённых регионах азиатской части страны (это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край) с прошлой недели стоит очень прохладная погода: от 14 до 19 градусов. Зато с пятницы, когда в Москве жара уже спадёт, там лето, наоборот, начнёт возвращаться, говорит научный руководитель Гидрометцентра.

— По крайней мере, температура становится уже нормальной, летней, 20–25, а в самом начале следующей недели даже в Новосибирской области, в Омской, в Алтайском крае будет уже к 28 градусам. То есть лето возвращается, даже будет температура выше нормы. За пять-шесть дней потеплеет на семь–восемь градусов, — рассказал Роман Вильфанд.

В Московском регионе жаркая погода закончится в предстоящую пятницу, 18 августа. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

В целом нынешнее лето в России оказалось не "супержарким", констатировал он, хотя на планете июнь и июль были самыми жаркими в истории наблюдений. На этот раз в России почти не было так называемых "стационарных антициклонов", как летом 2010 года, пояснил метеоролог.

— Хотя они были на севере азиатской части страны, в Магаданской области, на севере Якутии температуры были невероятно высокими для этого региона — около 33 градусов, в Якутии это привело к возникновению естественных пожаров. На Колыме было 33 градуса, — отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Он добавил, что на значительной части планеты жаре способствует не только повышение уровня парниковых газов, то есть антропогенный фактор, но и так называемое явление Эль-Ниньо в Тихом океане. Напомним, оно несёт тёплый и влажный воздух со стороны Индонезии к берегам Перу и Чили и тем самым меняет климатическую ситуацию на обоих американских континентах. В России (в частности, в Приморье и Хабаровском крае) косвенное воздействие Эль-Ниньо тоже наблюдается, но оно пока мало изучено, подчеркнул Роман Вильфанд.

Авторы Адель Романенкова