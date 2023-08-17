Жителям крупных городов России рассказали о погоде на выходные

В ближайшие выходные в Москве ожидается облачная погода со среднесуточной температурой 24–25 градусов тепла. Об этом Лайфу рассказали в "Яндекс.Погоде".

"Прогноз "Яндекс.Погоды" сообщает, что в субботу в Москве ожидается облачная погода, а среднесуточная температура составит +25 °С. В воскресенье, 20 августа, будет также облачно. Температура воздуха прогреется до +24 °С", — сказал руководитель сервиса Александр Ганьшин.

По данным "Яндекс.Погоды", 19 августа в столице будет облачно с прояснениями, а температура достигнет +25 °С. Скорость ветра с утра составит 2,1 м/с, а вечером — 1,5 м/с. В воскресенье, 20 августа, ожидается облачная погода. Утром температура воздуха достигнет +19 °С. Днём она поднимется до +24 °С, а вечером опустится до +21 °С.

Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Волгограде, Воронеже, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе и Челябинске: здесь температура воздуха прогреется до +30…+37 °С. Прохладнее всего в выходные будет жителям Красноярска, Перми и Екатеринбурга, где ожидаемая температура будет варьироваться от +19 °С до +21 °С.