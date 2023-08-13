Москвичей предупредили о новом пике аномальной жары

Следующая неделя встретит жителей Москвы краткосрочным похолоданием, после которого в столицу вернётся аномальная жара. Такой прогноз озвучил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что в понедельник российскую столицу накроют скоротечные дожди. Со вторника погода возьмёт курс на постепенное потепление. Температура воздуха поднимется до 22–27 градусов по Цельсию, а к среде эти значения возрастут ещё на один градус.

"К концу рабочей недели жара усилится и выйдет на пик: столбики термометров устремятся на штурм 30-градусной высоты: в четверг в условиях солнечной и сухой погоды после полудня воздух прогреется до 25–30, а в пятницу — до 27–32", — рассказал Тишковец РИА "Новости".

Впрочем, долго аномальная жара не продержится, отметил синоптик. Уже в субботу в Москву придёт долгожданная прохлада, подытожил он.