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13 августа, 13:35

Москвичей предупредили о новом пике аномальной жары

Синоптик Тишковец: Аномальная жара вернётся в Москву 17 августа

<p>Обложка © Агентство "Москва" / Тихонова Пелагия</p>

Обложка © Агентство "Москва" / Тихонова Пелагия

Следующая неделя встретит жителей Москвы краткосрочным похолоданием, после которого в столицу вернётся аномальная жара. Такой прогноз озвучил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что в понедельник российскую столицу накроют скоротечные дожди. Со вторника погода возьмёт курс на постепенное потепление. Температура воздуха поднимется до 22–27 градусов по Цельсию, а к среде эти значения возрастут ещё на один градус.

"К концу рабочей недели жара усилится и выйдет на пик: столбики термометров устремятся на штурм 30-градусной высоты: в четверг в условиях солнечной и сухой погоды после полудня воздух прогреется до 25–30, а в пятницу — до 27–32", — рассказал Тишковец РИА "Новости".

Впрочем, долго аномальная жара не продержится, отметил синоптик. Уже в субботу в Москву придёт долгожданная прохлада, подытожил он.

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Ранее Лайф перечислил рекомендации, которые помогут россиянам пережить тропическую жару. На фоне интенсивного потоотделения необходимо пить больше жидкости, которая минимизирует риск обезвоживания.

Илья Пушкарев
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