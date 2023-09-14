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14 сентября, 09:02

Погрызенная обувь и трупики мышей: На Wildberries подан рекордный иск за этот год

SHOT: Обувная компания подала к Wildberries иск на сумму свыше 200 миллионов

Обувная компания требует с Wildberries 202 миллиона рублей — и это рекордный в этом году судебный иск от поставщика к маркетплейсу. По данным SHOT, более 20 тысяч пар обуви пропали где-то на складах Татьяны Бакальчук, а ещё несколько тысяч сгрызли крысы.

Wildberries отправляет обувному бренду товары, кишащие трупами мышей. Видео © SHOT (не для слабонервных)

Крупный поставщик женской обуви из Москвы (бренды Enzo Logana и Lagatta) начал сотрудничать Wildberries ещё в 2016-м, но в последние несколько лет, по словам владельца, с маркетплейсом были одни проблемы: их продукция стала постоянно куда-то пропадать, а последней каплей стала ситуация с возвратами. Как утверждает собственник, на складах Wildberries в Подмосковье крысы сгрызали их сапоги, покупатели, естественно, отказывались от заказов.

"Начали получать товар возвратный — там крысы, мыши... Открываешь каждую коробку — там пять дохлых мышат. Всё изгрызено. На каком основании они начали нам возвращать такие пары? Мы давали нормальные. У них там чума, какое-то нашествие крыс и мышей. В договоре написано: в каком состоянии забрали, в таком и должны вернуть", — рассказал SHOT истец.

Крысы испортили не одну пару обуви брендов Enzo Logana и Lagatta на подмосковных складах Wildberries. Фото © SHOT

Крысы испортили не одну пару обуви брендов Enzo Logana и Lagatta на подмосковных складах Wildberries. Фото © SHOT

Обувной бренд оценил ущерб от сотрудничества с Wildberries на сумму более 200 млн рублей. Фото © SHOT

Обувной бренд оценил ущерб от сотрудничества с Wildberries на сумму более 200 млн рублей. Фото © SHOT

Компания расторгла договор с Wildberries, потребовав вернуть весь товар, пока его не доели грызуны. Но тут снова сюрприз: оказалось, что из 34 тысяч пар обуви по базе осталось только 13 тысяч. Продавец подозревает, что их нелегально продали, переклеив штрихкоды. Некоторые сапоги до сих пор "живут своей жизнью" и продаются на маркетплейсе. Истцы оценили сумму ущерба в 202 миллиона и добиваться возврата сапог больше не хотят, потому что боятся открывать коробки.

Работники Wildberries пожаловались, что их заставляют отправлять промокшие товары

Работники Wildberries пожаловались, что их заставляют отправлять промокшие товары

Ранее Лайф писал, что сумма исковых требований к российскому маркетплейсу Wildberries увеличилась за год в 17 раз, недовольные партнёры и покупатели пытались взыскать с компании 11 миллиардов 235 миллионов рублей. Однако владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук во второй раз возглавила рейтинг богатейших женщин России. Её состояние оценивается в семь миллиардов долларов.

Обложка ©

SHOT

Марина Калегина
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