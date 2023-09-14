Погрызенная обувь и трупики мышей: На Wildberries подан рекордный иск за этот год

Обувная компания требует с Wildberries 202 миллиона рублей — и это рекордный в этом году судебный иск от поставщика к маркетплейсу. По данным SHOT, более 20 тысяч пар обуви пропали где-то на складах Татьяны Бакальчук, а ещё несколько тысяч сгрызли крысы.

Wildberries отправляет обувному бренду товары, кишащие трупами мышей. Видео © SHOT (не для слабонервных)

Крупный поставщик женской обуви из Москвы (бренды Enzo Logana и Lagatta) начал сотрудничать Wildberries ещё в 2016-м, но в последние несколько лет, по словам владельца, с маркетплейсом были одни проблемы: их продукция стала постоянно куда-то пропадать, а последней каплей стала ситуация с возвратами. Как утверждает собственник, на складах Wildberries в Подмосковье крысы сгрызали их сапоги, покупатели, естественно, отказывались от заказов.

"Начали получать товар возвратный — там крысы, мыши... Открываешь каждую коробку — там пять дохлых мышат. Всё изгрызено. На каком основании они начали нам возвращать такие пары? Мы давали нормальные. У них там чума, какое-то нашествие крыс и мышей. В договоре написано: в каком состоянии забрали, в таком и должны вернуть", — рассказал SHOT истец.

Крысы испортили не одну пару обуви брендов Enzo Logana и Lagatta на подмосковных складах Wildberries. Фото © SHOT

Обувной бренд оценил ущерб от сотрудничества с Wildberries на сумму более 200 млн рублей. Фото © SHOT

Компания расторгла договор с Wildberries, потребовав вернуть весь товар, пока его не доели грызуны. Но тут снова сюрприз: оказалось, что из 34 тысяч пар обуви по базе осталось только 13 тысяч. Продавец подозревает, что их нелегально продали, переклеив штрихкоды. Некоторые сапоги до сих пор "живут своей жизнью" и продаются на маркетплейсе. Истцы оценили сумму ущерба в 202 миллиона и добиваться возврата сапог больше не хотят, потому что боятся открывать коробки.