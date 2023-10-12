Жорин назвал неадекватной новую комиссию Wildberries, но призвал не спешить с выводами

Адвокат Сергей Жорин рассказал Лайфу, что с точки зрения потребителя введение комиссии Wildberries — неадекватная мера, однако с юридической — выводы делать рано до проверки Генпрокуратуры. При этом он заметил, что ведомство справедливо начало проверку, так как в последнее время компанию окружают скандалы и жалобы.

"Я думаю, что Генпрокуратура не зря и совершенно справедливо заинтересовалась Wildberries и законностью тех или иных нововведений, если можно так сказать. Поскольку введение комиссии не первый скандал, и не в первый раз партнёры и потребители товаров жалуются на то, что те или иные условия меняются в одностороннем порядке", — рассказал адвокат.

Жорин отметил, что создаётся впечатление, что руководство компании занимает жёсткую позицию в отношении своих клиентов и партнёров.

Юрист заметил, что Генеральной прокуратуре нужно запросить необходимые документы, договоры и основания изменения условий, которые были заключены с контрагентами, и после этого можно будет понять, есть ли нарушение закона или нет.