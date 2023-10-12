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12 октября, 13:33

Грибник перечислил виды сыроежек, за сбор которых отныне можно схлопотать штраф

Грибник Ивашевский: Сбор боровика коренастого или рядовок может грозить штрафом

Как будут работать штрафы за сбор краснокнижных грибов, пока неясно, однако знать таких обитателей лесов, болот и полян "в лицо" просто необходимо. О них в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал грибник Егор Ивашевский. Так, по закону ответственность грозит за "добычу" в виде сыроежек зеленоватой, золотистой и разнолистной, а также боровика коренастого и разновидностей рядовок, предупредил эксперт.

"Все эти грибы занесены в Красную книгу, но человек может собрать их по незнанию, потому что некоторые из них считаются съедобными, например сыроежка", пояснил он.

Причём введение закона вовсе не гарантирует его дальнейшее соблюдение, предположил грибник. На деле же, скорее всего, никто не будет останавливать и досматривать людей посреди леса. Да и доказать даже правонарушение на дороге в России достаточно сложно. Ивашевский напомнил, что "люди каждый день борются, чтобы взыскать штраф за превышение скорости, а тут за грибы собираются судиться".

Однако эффективным этот закон мог бы стать в случае ориентированности не на обычные, а на галлюциногенные грибы. Так, одно дело, когда человек намеренно собрал такой "необычный" гриб, а другое — если речь идёт об обычных бабушке или дедушке, которые просто ошиблись.

"Разумно ли их осуждать?" — поинтересовался эксперт.

Как отметил в беседе с RT заслуженный юрист России Иван Соловьёв, обычным грибникам из-за нового закона волноваться не стоит: любители тихой охоты могут и дальше собирать популярные виды грибов. Однако он всё равно посоветовал изучить краснокнижные грибы.

Причём, указал юрист, для наказания грибника необходимо поймать с поличным и непонятно, кто будет этим заниматься. Скорее всего, речь идёт лишь о планомерной работе законодателя по защите редких видов нашей природы, просто сейчас дошло время до грибов.

"Норма направлена на сохранение грибов, занесённых в Красную книгу, на пресечение деятельности тех, кто сделал добычу редких грибов своим бизнесом, и не повредит простым грибникам", заключил Соловьёв.

Юрист объяснил, как будет работать новый закон о краснокнижных грибах

Юрист объяснил, как будет работать новый закон о краснокнижных грибах

Напомним, 12 октября в России вступил в силу закон, предусматривающий штрафы и даже уголовную ответственность за сбор краснокнижных грибов. Максимальное наказание — до девяти лет лишения свободы со штрафом до трёх миллионов рублей. Правда, за оборот с использованием СМИ или Интернета группой лиц по предварительному сговору.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Смирнов

Матвей Константинов
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