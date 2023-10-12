Грибник перечислил виды сыроежек, за сбор которых отныне можно схлопотать штраф

Как будут работать штрафы за сбор краснокнижных грибов, пока неясно, однако знать таких обитателей лесов, болот и полян "в лицо" просто необходимо. О них в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал грибник Егор Ивашевский. Так, по закону ответственность грозит за "добычу" в виде сыроежек зеленоватой, золотистой и разнолистной, а также боровика коренастого и разновидностей рядовок, предупредил эксперт.

"Все эти грибы занесены в Красную книгу, но человек может собрать их по незнанию, потому что некоторые из них считаются съедобными, например сыроежка", — пояснил он.

Причём введение закона вовсе не гарантирует его дальнейшее соблюдение, предположил грибник. На деле же, скорее всего, никто не будет останавливать и досматривать людей посреди леса. Да и доказать даже правонарушение на дороге в России достаточно сложно. Ивашевский напомнил, что "люди каждый день борются, чтобы взыскать штраф за превышение скорости, а тут за грибы собираются судиться".

Однако эффективным этот закон мог бы стать в случае ориентированности не на обычные, а на галлюциногенные грибы. Так, одно дело, когда человек намеренно собрал такой "необычный" гриб, а другое — если речь идёт об обычных бабушке или дедушке, которые просто ошиблись.

"Разумно ли их осуждать?" — поинтересовался эксперт.

Как отметил в беседе с RT заслуженный юрист России Иван Соловьёв, обычным грибникам из-за нового закона волноваться не стоит: любители тихой охоты могут и дальше собирать популярные виды грибов. Однако он всё равно посоветовал изучить краснокнижные грибы.

Причём, указал юрист, для наказания грибника необходимо поймать с поличным и непонятно, кто будет этим заниматься. Скорее всего, речь идёт лишь о планомерной работе законодателя по защите редких видов нашей природы, просто сейчас дошло время до грибов.

"Норма направлена на сохранение грибов, занесённых в Красную книгу, на пресечение деятельности тех, кто сделал добычу редких грибов своим бизнесом, и не повредит простым грибникам", — заключил Соловьёв.