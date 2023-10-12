Юрист объяснил, как будет работать новый закон о краснокнижных грибах

Сегодня в России вступил в силу новый закон, предусматривающий уголовную ответственность и штрафы за сбор грибов и растений из Красной книги. О том, как именно он будет работать и можно ли избежать наказания, рассказал NEWS.ru адвокат Константин Александров.

Он пояснил, что закон вводится с целью защиты редких грибов и растений. Если же человека поймают за их сбором, то к ответственности он будет привлечён в любом случае. Наказание последует, даже если гражданин сорвал лишь один гриб.

"Умысел надо будет доказывать только при повреждении или уничтожении краснокнижных грибов, а при их сборе достаточно доказать, что у грибника не было законных оснований на это. Соответственно, за сбор краснокнижных грибов даже в единичных экземплярах или их частей грибники могут быть привлечены к уголовной ответственности", — пояснил Александров.

Если человек не знал о законе или о том, что конкретный гриб охраняется законом, это его не спасёт. Ведь незнание не освобождает от ответственности, напомнил Александров.