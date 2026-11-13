Как пережить пятницу, 13-е: Что можно и чего нельзя делать, чтобы не накликать бед и неудач

Пятница, 13-е: что нельзя и что можно делать в этот день Оглавление Что нельзя делать в пятницу, 13-е: семь главных запретов 1. Начинать новые дела и важные проекты 2. Отправляться в путешествия 3. Стричь волосы и ногти 4. Шить, штопать и заниматься рукоделием 5. Брать и давать деньги в долг 6. Ссориться и выяснять отношения 7. Долго смотреть в зеркало Можно ли стричься в пятницу, 13-е, красить волосы и стричь ногти Что можно и нужно делать в пятницу, 13-е Когда следующая пятница, 13-е: даты в 2026, 2027 и 2028 годах Почему пятницу, 13-е, считают несчастливым днём Частые вопросы о пятнице, 13-м Что нельзя делать в пятницу, 13-е, и какие приметы связаны с этой датой? Можно ли стричь волосы, ногти, путешествовать и давать деньги в долг? Разбираемся в поверьях и рассказываем, когда следующая пятница, 13-е. 64360 64360 Пятница, 13-е: какие запреты и народные приметы связаны с этой датой, почему суеверные люди боятся начинать новые дела и что на самом деле можно делать без опасений. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пятница, 13-е, считается одним из самых мистических дней в календаре. По народным приметам в эту дату не советуют начинать важные дела, отправляться в путешествия, давать деньги в долг и даже стричь волосы. Но действительно ли нужно менять планы из-за числа 13? Life.ru собрал самые известные запреты и поверья, выяснил, что можно делать в пятницу, 13-е, и когда эта дата повторится.

Что нельзя делать в пятницу, 13-е: семь главных запретов

Можно ли стричься, красить волосы и делать маникюр в пятницу, 13-е? По народной примете стрижка в этот день якобы лишает удачи, но реальных запретов на процедуры нет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / juli18

Согласно распространённым суевериям, пятница, 13-е, может принести неприятности тем, кто не соблюдает определённых правил. В народных поверьях встречаются семь основных запретов. Однако важно помнить: это приметы, а не реальные ограничения. Научных оснований считать такую пятницу опаснее других дней нет.

1. Начинать новые дела и важные проекты

По поверью, новое дело, начатое в пятницу, 13-го, может столкнуться с неожиданными препятствиями. Поэтому суеверные люди стараются не назначать на эту дату первые рабочие дни, собеседования, запуск бизнеса и подписание важных документов.

Но если всё уже запланировано, переносить встречу или откладывать решение только из-за календаря необязательно. Гораздо важнее подготовка и реальные обстоятельства.

2. Отправляться в путешествия

Одна из известных примет гласит: поездка, начатая в пятницу, 13-го, будет сопровождаться задержками и неприятностями. Отсюда и суеверный совет не планировать на эту дату дальние путешествия.

В действительности число в календаре не делает дорогу опаснее. Перед поездкой полезнее проверить билеты, документы, прогноз погоды и состояние транспорта.

3. Стричь волосы и ногти

Как сделать пятницу, 13-е, успешной: советы и рекомендации. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Unlimited

По народному поверью, вместе с отрезанными волосами или ногтями человек якобы может лишиться удачи, здоровья и благополучия.

Эта примета встречается и применительно к другим важным датам. Никаких доказательств того, что стрижка в пятницу, 13-го, влияет на судьбу человека, нет.

4. Шить, штопать и заниматься рукоделием

Существуют суеверия, согласно которым в пятницу, 13-го, не стоит шить одежду, пришивать пуговицы или заниматься ремонтом вещей.

В таких поверьях обычным бытовым действиям приписывают символическое значение. На практике заниматься рукоделием в этот день можно без каких-либо ограничений.

5. Брать и давать деньги в долг

Почему в пятницу, 13-е, по приметам нельзя давать деньги в долг, брать взаймы и совершать крупные покупки? Разбираемся, откуда взялись финансовые суеверия и стоит ли им верить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Broolin

По одной из примет, деньги, отданные в долг в пятницу, 13-го, могут унести из дома финансовую удачу. Некоторые суеверные люди также предпочитают не совершать крупных покупок и не заключать финансовых сделок.

Но для финансового благополучия гораздо важнее условия договора, размер расходов и способность вернуть заём, чем выбранная дата.

6. Ссориться и выяснять отношения

Согласно поверью, ссора в пятницу, 13-го, может затянуться надолго, а помириться после неё будет особенно трудно.

Разумеется, это не доказанная закономерность. Но избегать лишних конфликтов, не поддаваться эмоциям и внимательнее относиться к близким полезно в любой день недели.

7. Долго смотреть в зеркало

Почему в пятницу, 13-е, по народным поверьям нельзя долго смотреть в зеркало? Какие мистические суеверия связаны с отражением и есть ли у этих страхов реальные основания. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Одно из самых мистических суеверий связано с зеркалами. В некоторых поверьях им приписывают способность забирать красоту или открывать путь потусторонним силам.

Подобные истории относятся к фольклору и мистическим представлениям. Смотреться в зеркало в пятницу, 13-го, можно совершенно спокойно.

Можно ли стричься в пятницу, 13-е, красить волосы и стричь ногти

Да, стричь волосы, краситься, делать маникюр и подстригать ногти в пятницу, 13-го, можно. Никаких объективных запретов на эти процедуры нет.

По народному поверью, стрижка в этот день якобы способна «отрезать удачу», а вместе с ногтями человек может лишиться части своего благополучия. Поэтому суеверные люди иногда переносят поход к парикмахеру на другую дату.

Но это лишь примета. Ни стрижка, ни окрашивание волос, ни маникюр не могут повлиять на удачу из-за дня недели или числа месяца. Если вы записаны в салон на пятницу, 13-е, отменять визит не требуется.

Что можно и нужно делать в пятницу, 13-е

Несмотря на мрачную репутацию этой даты, пятница, 13-е, может стать самым обычным и приятным днём. Никаких особых ограничений для работы, отдыха или домашних дел нет.

Если хочется провести день спокойно, можно:

Завершить отложенные дела. Разобраться с накопившимися задачами и освободить время на выходные.

Разобраться с накопившимися задачами и освободить время на выходные. Встретиться с друзьями и близкими. Хорошая компания поможет отвлечься от тревожных мыслей.

Хорошая компания поможет отвлечься от тревожных мыслей. Заняться любимым хобби. Чтение, прогулки, творчество или спорт подойдут для этой пятницы не хуже, чем для любой другой.

Чтение, прогулки, творчество или спорт подойдут для этой пятницы не хуже, чем для любой другой. Навести порядок дома. Уборка и организация пространства могут подарить ощущение спокойствия.

Уборка и организация пространства могут подарить ощущение спокойствия. Уделить время себе. Сходить к парикмахеру, сделать маникюр, отдохнуть или заняться привычными процедурами ухода.

Сходить к парикмахеру, сделать маникюр, отдохнуть или заняться привычными процедурами ухода. Запланировать выходные. Никакая примета не мешает строить планы и заниматься интересными делами.

Главное — не превращать народные суеверия в обязательные правила поведения. Если пятница, 13-е, вызывает беспокойство, полезнее сосредоточиться на привычных делах, а не искать дурные знаки в каждом случайном событии.

Когда следующая пятница, 13-е: даты в 2026, 2027 и 2028 годах

В 2026 году пятница, 13-е, выпадает сразу на три месяца:

13 февраля 2026 года — первая пятница, 13-е, в году.

— первая пятница, 13-е, в году. 13 марта 2026 года — вторая.

— вторая. 13 ноября 2026 года — третья и последняя.

После 13 ноября 2026 года следующая пятница, 13-е, наступит 13 августа 2027 года.

В 2028 году эта дата выпадет на 13 октября. В 2029-м пятница, 13-е, будет дважды: 13 апреля и 13 июля.

Такая дата встречается в каждом календарном году как минимум один раз, а максимум — трижды. Это обычная особенность календаря, не связанная с мистикой.

Почему пятницу, 13-е, считают несчастливым днём

Страх перед пятницей, 13-м, возник из сочетания двух суеверий: настороженного отношения к числу 13 и представлений о пятнице как о неблагоприятном дне.

С числом 13 связывают разные религиозные и культурные предания. Например, на Тайной вечере присутствовали Иисус Христос и двенадцать апостолов — всего 13 человек. Сама пятница в христианской традиции связана с распятием Христа.

Однако единой доказанной истории происхождения этого суеверия нет. Многие популярные объяснения появились или получили распространение значительно позже описываемых событий.

Сегодня пятница, 13-е, стала частью массовой культуры благодаря мистическим историям, фильмам ужасов и многочисленным городским легендам.

Частые вопросы о пятнице, 13-м

Можно ли мыться и убираться в пятницу, 13-е?

Да. Никаких объективных запретов на мытьё, стирку, уборку или другие домашние дела нет. Представления о неблагоприятных последствиях бытовых занятий относятся к суевериям.

Можно ли выходить замуж в пятницу, 13-е?

Да. Приметы иногда связывают эту дату с неудачными начинаниями, включая свадьбы. Но сама по себе дата не определяет судьбу брака. При планировании свадьбы стоит ориентироваться на удобство, доступность площадки и желания молодожёнов.

Можно ли путешествовать и летать на самолёте в пятницу, 13-го?

Да. Нет оснований отказываться от поездки или авиаперелёта только из-за числа 13. Важнее соблюдать обычные правила безопасности и учитывать условия путешествия.

Можно ли давать деньги в долг в пятницу, 13-е?

Можно. По народной примете, такой заём якобы способен принести финансовые неудачи, но убедительных оснований для этого нет. Решение о займе лучше принимать исходя из финансовых обстоятельств.

Можно ли стричь ногти и красить волосы в пятницу, 13-е?

Да. Согласно суевериям, подобные процедуры могут «отрезать удачу», однако это не имеет фактического подтверждения. Стричь ногти, красить волосы и делать маникюр можно.

Сколько пятниц, 13-х, будет в 2026 году?

Три: 13 февраля, 13 марта и 13 ноября. Это максимальное возможное количество пятниц, 13-х, в одном календарном году.

Когда будет следующая пятница, 13-е, после ноября 2026 года?

Следующая такая дата — 13 августа 2027 года. Затем пятница, 13-е, наступит 13 октября 2028 года.

Итог: пятница, 13-е, окружена множеством примет, но ни одна из них не обязывает отказываться от привычных дел. Можно работать, путешествовать, стричься, встречаться с друзьями и строить планы. А к суевериям стоит относиться как к любопытной части народной культуры.