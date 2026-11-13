Как пережить пятницу, 13-е: Что можно и чего нельзя делать, чтобы не накликать бед и неудач

Пятница, 13-е: что нельзя и что можно делать в этот день
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Что нельзя делать в пятницу, 13-е, и какие приметы связаны с этой датой? Можно ли стричь волосы, ногти, путешествовать и давать деньги в долг? Разбираемся в поверьях и рассказываем, когда следующая пятница, 13-е.
Пятница, 13-е: какие запреты и народные приметы связаны с этой датой, почему суеверные люди боятся начинать новые дела и что на самом деле можно делать без опасений. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Пятница, 13-е, считается одним из самых мистических дней в календаре. По народным приметам в эту дату не советуют начинать важные дела, отправляться в путешествия, давать деньги в долг и даже стричь волосы. Но действительно ли нужно менять планы из-за числа 13? Life.ru собрал самые известные запреты и поверья, выяснил, что можно делать в пятницу, 13-е, и когда эта дата повторится.
Что нельзя делать в пятницу, 13-е: семь главных запретов
Можно ли стричься, красить волосы и делать маникюр в пятницу, 13-е? По народной примете стрижка в этот день якобы лишает удачи, но реальных запретов на процедуры нет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / juli18
Согласно распространённым суевериям, пятница, 13-е, может принести неприятности тем, кто не соблюдает определённых правил. В народных поверьях встречаются семь основных запретов. Однако важно помнить: это приметы, а не реальные ограничения. Научных оснований считать такую пятницу опаснее других дней нет.
1. Начинать новые дела и важные проекты
По поверью, новое дело, начатое в пятницу, 13-го, может столкнуться с неожиданными препятствиями. Поэтому суеверные люди стараются не назначать на эту дату первые рабочие дни, собеседования, запуск бизнеса и подписание важных документов.
Но если всё уже запланировано, переносить встречу или откладывать решение только из-за календаря необязательно. Гораздо важнее подготовка и реальные обстоятельства.
2. Отправляться в путешествия
Одна из известных примет гласит: поездка, начатая в пятницу, 13-го, будет сопровождаться задержками и неприятностями. Отсюда и суеверный совет не планировать на эту дату дальние путешествия.
В действительности число в календаре не делает дорогу опаснее. Перед поездкой полезнее проверить билеты, документы, прогноз погоды и состояние транспорта.
3. Стричь волосы и ногти
Как сделать пятницу, 13-е, успешной: советы и рекомендации. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Unlimited
По народному поверью, вместе с отрезанными волосами или ногтями человек якобы может лишиться удачи, здоровья и благополучия.
Эта примета встречается и применительно к другим важным датам. Никаких доказательств того, что стрижка в пятницу, 13-го, влияет на судьбу человека, нет.
4. Шить, штопать и заниматься рукоделием
Существуют суеверия, согласно которым в пятницу, 13-го, не стоит шить одежду, пришивать пуговицы или заниматься ремонтом вещей.
В таких поверьях обычным бытовым действиям приписывают символическое значение. На практике заниматься рукоделием в этот день можно без каких-либо ограничений.
5. Брать и давать деньги в долг
Почему в пятницу, 13-е, по приметам нельзя давать деньги в долг, брать взаймы и совершать крупные покупки? Разбираемся, откуда взялись финансовые суеверия и стоит ли им верить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Broolin
По одной из примет, деньги, отданные в долг в пятницу, 13-го, могут унести из дома финансовую удачу. Некоторые суеверные люди также предпочитают не совершать крупных покупок и не заключать финансовых сделок.
Но для финансового благополучия гораздо важнее условия договора, размер расходов и способность вернуть заём, чем выбранная дата.
6. Ссориться и выяснять отношения
Согласно поверью, ссора в пятницу, 13-го, может затянуться надолго, а помириться после неё будет особенно трудно.
Разумеется, это не доказанная закономерность. Но избегать лишних конфликтов, не поддаваться эмоциям и внимательнее относиться к близким полезно в любой день недели.
7. Долго смотреть в зеркало
Почему в пятницу, 13-е, по народным поверьям нельзя долго смотреть в зеркало? Какие мистические суеверия связаны с отражением и есть ли у этих страхов реальные основания. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Одно из самых мистических суеверий связано с зеркалами. В некоторых поверьях им приписывают способность забирать красоту или открывать путь потусторонним силам.
Подобные истории относятся к фольклору и мистическим представлениям. Смотреться в зеркало в пятницу, 13-го, можно совершенно спокойно.
Можно ли стричься в пятницу, 13-е, красить волосы и стричь ногти
Да, стричь волосы, краситься, делать маникюр и подстригать ногти в пятницу, 13-го, можно. Никаких объективных запретов на эти процедуры нет.
По народному поверью, стрижка в этот день якобы способна «отрезать удачу», а вместе с ногтями человек может лишиться части своего благополучия. Поэтому суеверные люди иногда переносят поход к парикмахеру на другую дату.
Но это лишь примета. Ни стрижка, ни окрашивание волос, ни маникюр не могут повлиять на удачу из-за дня недели или числа месяца. Если вы записаны в салон на пятницу, 13-е, отменять визит не требуется.
Что можно и нужно делать в пятницу, 13-е
Несмотря на мрачную репутацию этой даты, пятница, 13-е, может стать самым обычным и приятным днём. Никаких особых ограничений для работы, отдыха или домашних дел нет.
Если хочется провести день спокойно, можно:
- Завершить отложенные дела. Разобраться с накопившимися задачами и освободить время на выходные.
- Встретиться с друзьями и близкими. Хорошая компания поможет отвлечься от тревожных мыслей.
- Заняться любимым хобби. Чтение, прогулки, творчество или спорт подойдут для этой пятницы не хуже, чем для любой другой.
- Навести порядок дома. Уборка и организация пространства могут подарить ощущение спокойствия.
- Уделить время себе. Сходить к парикмахеру, сделать маникюр, отдохнуть или заняться привычными процедурами ухода.
- Запланировать выходные. Никакая примета не мешает строить планы и заниматься интересными делами.
Главное — не превращать народные суеверия в обязательные правила поведения. Если пятница, 13-е, вызывает беспокойство, полезнее сосредоточиться на привычных делах, а не искать дурные знаки в каждом случайном событии.
Когда следующая пятница, 13-е: даты в 2026, 2027 и 2028 годах
В 2026 году пятница, 13-е, выпадает сразу на три месяца:
- 13 февраля 2026 года — первая пятница, 13-е, в году.
- 13 марта 2026 года — вторая.
- 13 ноября 2026 года — третья и последняя.
После 13 ноября 2026 года следующая пятница, 13-е, наступит 13 августа 2027 года.
В 2028 году эта дата выпадет на 13 октября. В 2029-м пятница, 13-е, будет дважды: 13 апреля и 13 июля.
Такая дата встречается в каждом календарном году как минимум один раз, а максимум — трижды. Это обычная особенность календаря, не связанная с мистикой.
Почему пятницу, 13-е, считают несчастливым днём
Страх перед пятницей, 13-м, возник из сочетания двух суеверий: настороженного отношения к числу 13 и представлений о пятнице как о неблагоприятном дне.
С числом 13 связывают разные религиозные и культурные предания. Например, на Тайной вечере присутствовали Иисус Христос и двенадцать апостолов — всего 13 человек. Сама пятница в христианской традиции связана с распятием Христа.
Однако единой доказанной истории происхождения этого суеверия нет. Многие популярные объяснения появились или получили распространение значительно позже описываемых событий.
Сегодня пятница, 13-е, стала частью массовой культуры благодаря мистическим историям, фильмам ужасов и многочисленным городским легендам.
Частые вопросы о пятнице, 13-м
- Можно ли мыться и убираться в пятницу, 13-е?
Да. Никаких объективных запретов на мытьё, стирку, уборку или другие домашние дела нет. Представления о неблагоприятных последствиях бытовых занятий относятся к суевериям.
- Можно ли выходить замуж в пятницу, 13-е?
Да. Приметы иногда связывают эту дату с неудачными начинаниями, включая свадьбы. Но сама по себе дата не определяет судьбу брака. При планировании свадьбы стоит ориентироваться на удобство, доступность площадки и желания молодожёнов.
- Можно ли путешествовать и летать на самолёте в пятницу, 13-го?
Да. Нет оснований отказываться от поездки или авиаперелёта только из-за числа 13. Важнее соблюдать обычные правила безопасности и учитывать условия путешествия.
- Можно ли давать деньги в долг в пятницу, 13-е?
Можно. По народной примете, такой заём якобы способен принести финансовые неудачи, но убедительных оснований для этого нет. Решение о займе лучше принимать исходя из финансовых обстоятельств.
- Можно ли стричь ногти и красить волосы в пятницу, 13-е?
Да. Согласно суевериям, подобные процедуры могут «отрезать удачу», однако это не имеет фактического подтверждения. Стричь ногти, красить волосы и делать маникюр можно.
- Сколько пятниц, 13-х, будет в 2026 году?
Три: 13 февраля, 13 марта и 13 ноября. Это максимальное возможное количество пятниц, 13-х, в одном календарном году.
- Когда будет следующая пятница, 13-е, после ноября 2026 года?
Следующая такая дата — 13 августа 2027 года. Затем пятница, 13-е, наступит 13 октября 2028 года.
Итог: пятница, 13-е, окружена множеством примет, но ни одна из них не обязывает отказываться от привычных дел. Можно работать, путешествовать, стричься, встречаться с друзьями и строить планы. А к суевериям стоит относиться как к любопытной части народной культуры.