Как пережить пятницу, 13-е: Что можно и чего нельзя делать, чтобы не накликать бед и неудач

Пятница, 13-е — день, который часто ассоциируется с негативными предрассудками. Однако с правильным настроем и действиями можно превратить зловещий день в удачный и приятный. Делимся советами и рекомендациями, как провести пятницу, избежав любого негативного влияния.

Что нельзя делать в пятницу, 13-го?

Как избежать неудач в пятницу, 13-го: что нельзя делать в этот день? Фото © Shutterstock

Почему пятница, 13-е — плохой день? Существует множество предрассудков и суеверий. Люди считают, что в этот день случаются несчастные случаи, неудачи и негативные события. Почему? Теорий много. Например, в Древнем Египте это число символизировало смерть, а в иудаизме оно связано с Евой, которая, по преданию, съела запретный плод именно в пятницу, 13-го. Кроме того, сам день недели — пятница — раньше считался далеко не самым приятным: именно тогда в те времена проводили казни…

1. Нельзя в пятницу, 13-го, начинать что-то новое

Не рекомендуется в пятницу, 13-го, приступать к учёбе, новой работе или начинать проект. Да и вообще, считается, что любое начинание в этот день обречено на провал или на пути к успеху будет встречаться много трудностей. Лучше отложить старт до понедельника и приступить к новому делу с новыми силами после отдыха на выходных.

2. Нельзя в пятницу, 13-го, отправляться в путешествие

Также считается, что путешествия, которые начались в пятницу, 13-го, будут полны недоразумений и мелких неприятностей. Командировки могут закончиться ничем, а отпуск не принесёт ожидаемого удовольствия. Если вы не можете переключиться и отвлечься от мыслей об "ужасном дне", лучше отложить поездку хотя бы до субботы.

3. Нельзя в пятницу, 13-го, стричь волосы и ногти

Как сделать пятницу, 13-е, успешной: советы и рекомендации. Фото © Shutterstock

Также есть мнение, что если постричь волосы или ногти в пятницу 13-го, то лишите себя счастья и удачи. Кстати, это суеверие относится не только к злополучному числу, но и к другим важным и ответственным моментам жизни: перед свадьбой, экзаменом или новыми начинаниями ничего стричь нельзя!

4. Нельзя в пятницу, 13-го, шить и штопать одежду

По суеверию, если в пятницу, 13-го, заниматься шитьём, зашивать одежду или пришивать пуговицы, можно навлечь на себя несчастье и неприятности. Лучше отложить эти дела на другой день.

5. Нельзя в пятницу, 13-го, брать и давать деньги в долг

Как не навлечь бед в пятницу, 13-го, и превратить день в удачный? Фото © Shutterstock

Кроме того, считается, что если в пятницу, 13-го, брать или давать деньги в долг, это может лишить вас финансовой стабильности. Также в этот день не рекомендуется брать в руки найденные купюры, карты или кошельки — всё это привлечёт негативную энергетику.

6. Нельзя в пятницу, 13-го, выяснять отношения

В пятницу, 13-го, не стоит выяснять отношения, припоминать старые обиды, конфликтовать и делать подобное в этом духе. Всё потому, что так ругающиеся рискуют не прийти к консенсусу и никогда не восстановить хорошие отношения друг с другом.

7. Нельзя в пятницу, 13-го, долго смотреть в зеркало

Пятница, 13-е: жуткие приметы, приносящие негатив. Фото © Shutterstock

По одной версии, если долго смотреть в зеркало в пятницу, 13-го, это может привести к потере красоты. По другой, если слишком упорно туда вглядываться, — можно открыть портал для нечистых сил. Поэтому в пятницу держимся от зеркал подальше.

Что нужно и можно делать в пятницу, 13-го?