6 до безумия распиаренных бесполезных вещей, которые умный человек не купит

В современном мире мы постоянно окружены рекламой, убеждающей в необходимости приобретения различных товаров, услуг и аксессуаров. Однако не все из них действительно нужны и полезны. Рассмотрим шесть распиаренных вещей, которые можно смело вычёркивать из списка покупок.

1. Специальные швабры для мытья полов

Чем заменить новомодную и разрекламированную швабру для мытья полов? Фото © Shutterstock

Насадки для швабр, специально предназначенные для мытья полов, часто рекламируются как самое эффективное и удобное решение — без них не обойтись! Или нет? Нужно признать, что они совсем не дешёвые, а изнашиваются очень быстро. То, как такая швабра начинает пахнуть через пару месяцев… Сами всё знаете. Вместо этого можно использовать старую или ненужную одежду, которая будет выполнять ту же функцию тупо тряпки, а также сэкономит ваши деньги и нервы. А если быть старовером чистоты не хотите, то можно всегда покупать самые обычные тряпки, с которыми не будет потом жалко расстаться.

2. Капсулы для стирки

Капсулы для стирки: стоит ли ими пользоваться? Фото © Shutterstock

Многочисленные рекламные кампании уверяют нас в удобстве использования капсул для стирки. Однако стоит помнить, что они подходят только для больших семей, которые всегда загружают стиральную машину полностью. В противном случае, средство будет тратиться впустую. Более экономично и эффективно класть стиральный порошок или гель с помощью мерной ложки.

3. Умные колонки

Умные колонки или голосовые ассистенты: что выбрать? Фото © Freepik

Сегодня умные колонки стали популярным аксессуаром, обещающим сделать нашу жизнь проще и удобнее. Но на самом деле голосовые ассистенты в наших телефонах работают ничуть не хуже. Они предлагают тот же функционал, и к тому же их можно использовать где бы вы ни были. А не только дома рядом с тумбочкой, на которой стоит колонка, которая ещё и стоит больших денег.

4. Бьюти-повязка на голову

Повязка на голову для ритуалов красоты: нужна ли она на самом деле? Фото © Shutterstock

Если вы следите за блогерами и видите, как они используют повязки на голову для косметических процедур, то, вероятно, тоже думали купить этот аксессуар. Но давайте будет реалистами, ведь большинству девушек достаточно просто собрать волосы в хвост, чтобы они не мешались во время того же умывания. Мало того, что такой аксессуар — пустая трата денег, так ещё эту повязку нужно постоянно стирать. Да и долго ходить в ней не получится — большинство их них слишком тёплые и тугие.

5. Абонемент в спортзал

Абонемент в спортзал или домашние тренировки: какой вариант лучше? Фото © Freepik / senivpetro

Занятия физкультурой и поддержание формы важны для нашего здоровья. Но покупка абонемента в спортзал может быть дорогостоящим и даже рискованным решением. Вступительный взнос и ежемесячная плата могут составить значительную сумму — тысяч пять в самом скромном случае. А что если вам просто не понравится занятие в зале? Лучше начать с домашних тренировок, которые не только более доступны, но и на первых порах могут быть не менее эффективными.

6. Смарт-часы

Смарт-часы: полезный аксессуар или лишние уведомления? Фото © Freepik

Смарт-часы стали популярным аксессуаром для отслеживания физической активности и получения уведомлений. Многие мечтают получать уведомления с телефона сразу на часы. Однако часто через неделю использования большинство людей отключает большую часть уведомлений, потому что постоянное пиликанье отвлекает. А ещё создаёт опасную ситуацию, когда человек просто физически не может побыть не онлайн. Не забирайте у себя такую возможность.