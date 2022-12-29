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29 декабря, 10:21

Министры исполнят детские мечты об экскурсиях на фабрику мороженого, студию анимации и подводную лодку

Силуанов, Трутнев, Лавров и другие члены правительства присоединились к акции "Ёлка желаний"

Новая порция детских заветных желаний приблизилась к исполнению благодаря вице-премьерам и министрами, которые приняли участие в традиционной новогодней акции. Заместитель председателя правительства Алексей Оверчук снял с "Ёлки желаний" шарик с посланием от 11-летнего Ивана из Московской области. Мальчику очень хочется побывать на фабрике мороженого, а вице-премьер пообещал: "Сделаем!"

Члены Правительства РФ исполнят детские мечты в рамках "Ёлки желаний". Видео предоставлено Лайфу

10-летний Игорь из Орловской области мечтает об экскурсии на студию создания мультфильмов. Его желание с удовольствием исполнит глава Минфина Антон Силуанов. Он признался, что в том же возрасте сам мечтал разгадать секрет, как же нарисованные герои "оживают" на экране. Кстати, любимым мультфильмом Силуанова в детстве был "Ну, погоди!".

7-летний Никита из ДНР получит в подарок от полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева трюковый самокат, а 5-летняя Ева из Санкт-Петербурга — поездку на собачьей упряжке. Сняв шарик с желанием юной петербурженки с ёлки, он отметил, что на Дальнем Востоке с собачьими упряжками "всё хорошо".

Глава Минтранса Виталий Савельев пообещал приобрести для 9-летнего Даниила из Москвы шведскую стенку. Такой полезный подарок министр одобряет: "Шведская стенка позволит тебе в будущем стать здоровым и сильным".

А вот министр иностранных дел России Сергей Лавров исполнит сразу три желания: 11-летний Максим из Москвы сможет побывать внутри подводной лодки, 17-летняя Даша из Запорожской области получит роль в спектакле, а 8-летний Миша из Воронежской области — гитару.

Путин передал привет другу девочки Саши из Запорожья, который очень уважает президента РФ

Путин передал привет другу девочки Саши из Запорожья, который очень уважает президента РФ

Ранее в "Ёлке желаний" принял участие и президент России Владимир Путин, который пообещал исполнить мечты трёх детей. В рамках новогодней акции желания маленьких россиян также исполнят губернаторы регионов.

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LIFE

Алексей Берковиц

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