Министры исполнят детские мечты об экскурсиях на фабрику мороженого, студию анимации и подводную лодку

Новая порция детских заветных желаний приблизилась к исполнению благодаря вице-премьерам и министрами, которые приняли участие в традиционной новогодней акции. Заместитель председателя правительства Алексей Оверчук снял с "Ёлки желаний" шарик с посланием от 11-летнего Ивана из Московской области. Мальчику очень хочется побывать на фабрике мороженого, а вице-премьер пообещал: "Сделаем!"

Члены Правительства РФ исполнят детские мечты в рамках "Ёлки желаний". Видео предоставлено Лайфу

10-летний Игорь из Орловской области мечтает об экскурсии на студию создания мультфильмов. Его желание с удовольствием исполнит глава Минфина Антон Силуанов. Он признался, что в том же возрасте сам мечтал разгадать секрет, как же нарисованные герои "оживают" на экране. Кстати, любимым мультфильмом Силуанова в детстве был "Ну, погоди!".

7-летний Никита из ДНР получит в подарок от полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева трюковый самокат, а 5-летняя Ева из Санкт-Петербурга — поездку на собачьей упряжке. Сняв шарик с желанием юной петербурженки с ёлки, он отметил, что на Дальнем Востоке с собачьими упряжками "всё хорошо".

Глава Минтранса Виталий Савельев пообещал приобрести для 9-летнего Даниила из Москвы шведскую стенку. Такой полезный подарок министр одобряет: "Шведская стенка позволит тебе в будущем стать здоровым и сильным".