Фермер также назвал провалом попытку иностранных стран навязать россиянам тему стыда. Эта идея встретила тотальное отторжение у общества и, наоборот, стимулировала гордость за страну.

Проведение "Операции Z" на Украине и беспрецедентное давление на Россию привели к невероятному сплочению российского общества, а действия Незалежной и Запада в отношении РФ оказали обратный эффект. Об этом в беседе с Лайфом рассказал известный российский фермер и сыровар, руководитель проекта ОНФ "Народный фермер" Олег Сирота.

"Свидетельство этого сплочения — как раз рост рейтинга президента, одобрение спецоперации, вообще рост оптимизма в обществе. <...> Вообще, Запад и Украина, конечно, не ожидали, что наше общество будет такое сплочённое. Получили от своего давления обратный эффект — привели к выработке иммунитета против лжи. Люди быстро разобрались, где правда, а где ложь. Правда оказалась на нашей стороне", — сказал фермер.

Сирота также назвал "самым большим провалом Запада" попытку навязать тему стыда за то, что мы русские. Эта идея встретила тотальное отторжение у нашего общества и, наоборот, стимулировала гордость за страну, подчеркнул собеседник Лайфа. Таким образом, по его словам, Запад вновь ошибся, "потому что ударил по самому себе".