Киев выразил готовность расследовать инцидент с падением ракеты в Белоруссии

Киев готов провести расследование инцидента с упавшей в Белоруссии ракетой С-300 и пригласить экспертов из государств, "не связанных с поддержкой России". С соответствующим заявлением выступило Минобороны Украины.

"Украинская сторона, сохраняя безусловное право защищать собственное небо, при этом готова провести на Украине объективное расследование инцидента, произошедшего 29 декабря в небе над территорией Беларуси", — говорится в комментарии, опубликованном на сайте украинского военного ведомства.