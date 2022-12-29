Киев выразил готовность расследовать инцидент с падением ракеты в Белоруссии
Обломки упавшей украинской ракеты на территории Белоруссии. Обложка © Telegram / "Белорусский силовик"
Киев готов провести расследование инцидента с упавшей в Белоруссии ракетой С-300 и пригласить экспертов из государств, "не связанных с поддержкой России". С соответствующим заявлением выступило Минобороны Украины.
"Украинская сторона, сохраняя безусловное право защищать собственное небо, при этом готова провести на Украине объективное расследование инцидента, произошедшего 29 декабря в небе над территорией Беларуси", — говорится в комментарии, опубликованном на сайте украинского военного ведомства.
При этом в Киеве не исключают, что инцидент якобы является "сознательной провокацией" со стороны РФ, которая могла быть осуществлена, чтобы втянуть Минск в военный конфликт.
Напомним, падение украинской ракеты комплекса С-300 зафиксировано на территории Белоруссии утром 29 декабря. Снаряд сбили силы ПВО республики. Воздушная цель была поражена около 10:00, обломки ракеты упали на поле в Брестской области. Об инциденте немедленно проинформировали президента Александра Лукашенко. МИД Белоруссии в связи с произошедшим уже выразил протест послу Украины.