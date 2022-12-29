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29 декабря, 18:56

Киев выразил готовность расследовать инцидент с падением ракеты в Белоруссии

<p>Обломки упавшей украинской ракеты на территории Белоруссии. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/belarusian_silovik/8588" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://t.me/belarusian_silovik/8590" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Белорусский силовик"</a></p>

Обломки упавшей украинской ракеты на территории Белоруссии. Обложка © Telegram / "Белорусский силовик"

Киев готов провести расследование инцидента с упавшей в Белоруссии ракетой С-300 и пригласить экспертов из государств, "не связанных с поддержкой России". С соответствующим заявлением выступило Минобороны Украины.

"Украинская сторона, сохраняя безусловное право защищать собственное небо, при этом готова провести на Украине объективное расследование инцидента, произошедшего 29 декабря в небе над территорией Беларуси", — говорится в комментарии, опубликованном на сайте украинского военного ведомства.

При этом в Киеве не исключают, что инцидент якобы является "сознательной провокацией" со стороны РФ, которая могла быть осуществлена, чтобы втянуть Минск в военный конфликт.

Обломки сбитой в Белоруссии украинской ракеты упали в 66 метрах от жилого дома

Обломки сбитой в Белоруссии украинской ракеты упали в 66 метрах от жилого дома

Напомним, падение украинской ракеты комплекса С-300 зафиксировано на территории Белоруссии утром 29 декабря. Снаряд сбили силы ПВО республики. Воздушная цель была поражена около 10:00, обломки ракеты упали на поле в Брестской области. Об инциденте немедленно проинформировали президента Александра Лукашенко. МИД Белоруссии в связи с произошедшим уже выразил протест послу Украины.

Наталья Исакова

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