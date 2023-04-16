63-летний канатоходец перешёл через Дунай без страховки на высоте 30 метров
Венгерский канатоходец Шимет перешёл через Дунай без страховки на высоте 30 м
Венгерский циркач Ласло Шимет – младший в субботу перешёл через реку Дунай по канату без страховки в центре Будапешта. За трюком экстремала наблюдали тысячи жителей. Трансляцию вёл местный телеканал M1.
63-летний Шимет-младший преодолел расстояние в 300 метров на высоте 30 метров от воды. Стальная проволока диаметром 22 мм, по которой он двигался, была натянута между строительными кранами на двух сторонах реки. Движение судов по Дунаю в районе венгерской столицы в этот день приостановили.
Мероприятие было приурочено сразу к трём событиям: Международному дню цирка, 150-летию Будапешта и открытию в стране Международной театральной олимпиады. Съёмки велись с воды и воздуха. Кроме того, миниатюрные видеокамеры были закреплены на костюме циркача и концах шеста.
Ранее Лайф сообщал, что россияне Фёдор Конюхов и Иван Меняйло побили мировой рекорд по дальности полёта на воздушном шаре. Они пролетели 2366 километров, превзойдя результат японцев.
M1