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24 февраля, 13:09

В Саратове мужчина прыгнул с парашютом с 23-го этажа и приземлился на автомобиль

В Саратове неизвестный спрыгнул с парашютом с 23-го этажа дома и приземлился на автомобиль. Об этом сообщается в группе "Солнечный Саратов" в VK. Там же опубликовано видео происшествия.

В Саратове мужчина спрыгнул с парашютом с 23-го этажа. Видео VK / Saratovsun

Инцидент произошёл на улице Лунной. Утверждается, что нетрезвый мужчина вломился в подъезд, поднялся на 23-й этаж и сиганул оттуда вниз с парашютом. Экстремал приземлился на капот стоявшего на парковке автомобиля Kia, после чего поднялся и ушёл. Машина получила повреждения.

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Saratovsun

Никита Никонов
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