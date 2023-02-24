В Саратове мужчина прыгнул с парашютом с 23-го этажа и приземлился на автомобиль

В Саратове неизвестный спрыгнул с парашютом с 23-го этажа дома и приземлился на автомобиль. Об этом сообщается в группе "Солнечный Саратов" в VK. Там же опубликовано видео происшествия.

В Саратове мужчина спрыгнул с парашютом с 23-го этажа. Видео VK / Saratovsun

Инцидент произошёл на улице Лунной. Утверждается, что нетрезвый мужчина вломился в подъезд, поднялся на 23-й этаж и сиганул оттуда вниз с парашютом. Экстремал приземлился на капот стоявшего на парковке автомобиля Kia, после чего поднялся и ушёл. Машина получила повреждения.