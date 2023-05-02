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1 мая, 22:24

Российский парашютист пострадал при падении на скалы в Турции

Sabah: Российский парашютист упал на скалы в Турции

<p>Парашютист упал на скалы в Турции. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/gercek_alanya?s=11&t=GfDn4SQFWQsuUrLbP-RvuQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gercekalanya</a></p>

Парашютист упал на скалы в Турции. Обложка © Twitter / gercekalanya

Российский парашютист упал на скалы в курортном городе Аланья на юго-западе Турции. Об этом сообщает газета Sabah.

Во время полёта парашютист был один, причины его падения неизвестны. Газета опубликовала фото, на котором в районе крепости Аланьи и Фосфорной пещеры среди камней видна белая ткань парашюта. Известно, что у потерпевшего сломаны кости и он не может говорить — его речь затруднена. Планировалось, что спасатели вертолётом доставят его в больницу Газипаша.

Комментариев генконсульства РФ в Анталье относительно ситуации, а также официального подтверждения от российских дипломатов пока не поступало.

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Арина Родионова
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