Российский парашютист пострадал при падении на скалы в Турции
Sabah: Российский парашютист упал на скалы в Турции
Парашютист упал на скалы в Турции. Обложка © Twitter / gercekalanya
Российский парашютист упал на скалы в курортном городе Аланья на юго-западе Турции. Об этом сообщает газета Sabah.
Во время полёта парашютист был один, причины его падения неизвестны. Газета опубликовала фото, на котором в районе крепости Аланьи и Фосфорной пещеры среди камней видна белая ткань парашюта. Известно, что у потерпевшего сломаны кости и он не может говорить — его речь затруднена. Планировалось, что спасатели вертолётом доставят его в больницу Газипаша.
Комментариев генконсульства РФ в Анталье относительно ситуации, а также официального подтверждения от российских дипломатов пока не поступало.
Ранее Лайф писал, что в Петербурге пытались ослепить лазером пилотов при посадке самолёта. Луч был направлен со стороны жилых домов, которые находятся рядом с аэропортом. Посадка, несмотря на инцидент, прошла успешно.