Российский парашютист пострадал при падении на скалы в Турции

Российский парашютист упал на скалы в курортном городе Аланья на юго-западе Турции. Об этом сообщает газета Sabah.

Во время полёта парашютист был один, причины его падения неизвестны. Газета опубликовала фото, на котором в районе крепости Аланьи и Фосфорной пещеры среди камней видна белая ткань парашюта. Известно, что у потерпевшего сломаны кости и он не может говорить — его речь затруднена. Планировалось, что спасатели вертолётом доставят его в больницу Газипаша.

Комментариев генконсульства РФ в Анталье относительно ситуации, а также официального подтверждения от российских дипломатов пока не поступало.