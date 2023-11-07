Юрий Соломин находится в реанимации
Художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. После вчерашней госпитализации его состояние оценивается как тяжёлое.
"Находится в отделении реанимации. Состояние тяжёлое, сознание ясное, дыхание самостоятельное", — рассказали РИА "Новости" в медучреждении.
Напомним, накануне 88-летнего народного артиста СССР Юрия Соломина экстренно госпитализировали в Москве. У легенды советского экрана мог случиться инсульт. Позже в Государственном академическом Малом театре рассказали, что Соломин упал в обморок, после чего был доставлен в больницу.
За свою карьеру Соломин исполнил более ста ролей, но больше всего зрителю полюбился по фильмам "Обыкновенное чудо", "Хождение по мукам" и "Адъютант его превосходительства".