Юрий Соломин находится в реанимации

Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. После вчерашней госпитализации его состояние оценивается как тяжёлое.

За свою карьеру Соломин исполнил более ста ролей, но больше всего зрителю полюбился по фильмам "Обыкновенное чудо", "Хождение по мукам" и "Адъютант его превосходительства".