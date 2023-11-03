10 способов очистить карму, чтобы в жизни снова настала белая полоса везения

Карма — это концепция, предполагающая, что все действия имеют последствия и возвращаются к нам в будущем. То есть всем известный закон бумеранга. Если человек много делал плохого, значит, только оно и ждёт его впереди. Однако есть несколько хитростей, как можно свою карму почистить. Тогда и приятности в жизни появятся.

1. Медитация. Медитация и другие практики саморазвития, например йога, помогают стать более осознанными, понять свои ошибки и избавиться от негативных убеждений. Они также помогают укрепить волю и сделать более осознанный выбор в будущем. Что точно поможет немного "отмыться".

Десять способов, как вернуть в жизнь счастье и благодать. Фото © Shutterstock

2. Прощение. То есть процесс освобождения от гнева и обиды, которые мы чувствуем к другим людям или к себе. Оно позволяет отпустить злость и негативные эмоции, перестать быть заложниками печали и тоски. Всё это способствует очищению кармы.

3. Извинение. Если мы сделали что-то плохое или неправильное, то должны извиниться перед другими людьми. Особенно когда обидели или причинили боль близким, любимым или родственникам. Это не только поможет очистить карму, но и восстановить отношения с кем-то.

4. Добрые дела. Совершение добрых дел и помощь нуждающимся определённо точно поможет очистить карму. Когда мы делаем добро, то привлекаем положительную энергию и создаём благоприятные условия для себя и других.

Десять способов, как очистить карму и наполнить свой мир светом и удачей. Фото © Shutterstock

5. Помощь нуждающимся. Желание содействовать другим людям не только поможет очистить карму, но и стать более счастливыми и осознанными. Когда мы прикладываем усилия, чтобы кто-то избавился от личной неприятной ситуации, то делаем мир лучше и привлекаем положительную энергию к себе.

6. Отказ от вредных привычек. Вредные привычки, такие как курение, употребление алкоголя или наркотиков, могут негативно влиять на нашу карму. Отказ от них поможет очистить организм и укрепить волю.

7. Просьба прощения у высших сил. Многие религиозные и духовные традиции предлагают молитвы и ритуалы для очищения кармы. Можно обратиться к высшим силам с просьбой о прощении и помощи.

8. Признание своих ошибок. Признание своих ошибок и готовность исправиться помогают нам стать более ответственными и осознанными. Это также способствует очищению и созданию лучшей будущей кармы.

Отпущение грехов, прощение и осознанность: как ещё можно очистить карму. Фото © Shutterstock

9. Практика благодарности. Она помогает ценить то, что уже имеется. Тем самым привлекая больше положительной энергии в жизнь. Практика благодарности поможет очистить карму и стать более счастливым.