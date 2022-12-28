Учёные выяснили, чем опасна работа на удалёнке

Учёные из японского Университета Цукубы (Япония) выяснили, что удалённая работа может быть опасна для здоровья из-за снижения физической активности и изменения отношения людей к самочувствию. Результаты их исследования опубликованы в журнале Transportation Research Interdicular Perspectives.

Специалисты изучили данные, собранные Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии до, во время и после первого карантина в стране, связанного с ковидом. Учёные отобрали около 4,5 тысячи респондентов, которые работали не менее четырёх часов в день во всех трёх периодах.

Как выяснилось, хорошие показатели физической активности остались только у тех, кто продолжал ездить на работу. У работающих на удалёнке они значительно снизились. Особенно это касалось молодых людей в возрасте 18–29 лет. Их ежедневная физическая активность упала практически до нуля в связи с тем, что они перешли на работу из дома в разгар пандемии и после этого уже не вернулись в офис. Профессор Мамору Танигути подчеркнул, что низкий уровень физической активности вызывает повышенную тревожность, стресс и симптомы депрессии.