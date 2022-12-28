Учёные выяснили, чем опасна работа на удалёнке
Японские учёные выяснили, что удалённая работа может быть опасна для здоровья
Учёные из японского Университета Цукубы (Япония) выяснили, что удалённая работа может быть опасна для здоровья из-за снижения физической активности и изменения отношения людей к самочувствию. Результаты их исследования опубликованы в журнале Transportation Research Interdicular Perspectives.
Специалисты изучили данные, собранные Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии до, во время и после первого карантина в стране, связанного с ковидом. Учёные отобрали около 4,5 тысячи респондентов, которые работали не менее четырёх часов в день во всех трёх периодах.
Как выяснилось, хорошие показатели физической активности остались только у тех, кто продолжал ездить на работу. У работающих на удалёнке они значительно снизились. Особенно это касалось молодых людей в возрасте 18–29 лет. Их ежедневная физическая активность упала практически до нуля в связи с тем, что они перешли на работу из дома в разгар пандемии и после этого уже не вернулись в офис. Профессор Мамору Танигути подчеркнул, что низкий уровень физической активности вызывает повышенную тревожность, стресс и симптомы депрессии.
Ранее Лайф рассказывал, как выбрать ноутбук для работы на удалёнке. Так, он не должен тормозить процесс, а его внешний вид и форма должны быть комфортными.
Freepik