Российским вкладчикам объяснили, зачем переносить деньги из банка в банк
Финансист Амиров посоветовал менять банки ради более высоких ставок по вкладам
Основная причина, по которой вкладчики переносят свои сбережения в другой банк, — более высокая ставка. При этом предложения конкурентов могут таить в себе как выгоду, так и опасность. Об этом предупредил руководитель центра накопительных и трансакционных продуктов ПСБ Дмитрий Амиров.
В разговоре с агентством "Прайм" он отметил, что в первую очередь важно оценить сроки размещения и сумму, которую планируется положить на вклад. Часто высокие ставки работают только для большой суммы на срок год и более. Как уточнил финансист, повышенная ставка выгодна гражданам с большими накоплениями, особой выгоды от переноса скромной суммы может и не быть.
Также Амиров заметил, что однозначно выгоден перенос денег в другую финорганизацию, если сумма превысила страховой лимит в 1,4 миллиона рублей. При этом следует обращать особое внимание на условия альтернативного вклада: бывает, что он включает в себя инвестиционную составляющую, что вовсе не гарантирует высокий доход.
Ранее финансист Сергей Григорян перечислил пять мифов о кредитах. В первую очередь он упомянул идеальную кредитную историю. Многие до сих пор уверены, что она нужна для получения займа, однако это не всегда так.
Агентство "Москва" \ Софья Сандурская