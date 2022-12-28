Телеведущий Саралидзе рассказал, как бразильский форвард Пеле сделал футбол искусством
Легендарный бразильский нападающий Пеле является величайшим спортсменом, который вместе с напарниками по своей сборной сумел сделать футбол настоящим искусством. Такое мнение выразил ведущий телеканала "360" Гия Саралидзе.
"С именем Пеле связаны изменение отношения к этой игре, её популяризация, он для этого сделал очень много. <…> Он всё время говорил о красоте футбола и принадлежал к тому поколению бразильских спортсменов, которые сделали футбол искусством. Его вклад неоценим", — отметил Саралидзе.
Он также считает, что сравнивать Пеле с главными звёздами современного футбола — Лионелем Месси и Криштиану Роналду — будет неправильно, ведь сам по себе вид спорта серьёзно изменился. Кроме того, Саралидзе вспомнил, как ему удавалось взять короткие интервью у Пеле, в которых он признавался, что не любит, когда нынешнее поколение футболистов регулярно меняет команды, переходя из одного клуба в другой.
"Он настоящий спортсмен, настоящий футболист, патриот Бразилии", — добавил Саралидзе.
В начале декабря появились сообщения, что организм 82-летнего Пеле, страдающего от рака прямой кишки, перестал реагировать на химиотерапию. В клинике Сан-Паулу, куда его положили в конце ноября на лечение, рассказали, что у звёздного пациента "отрицательная динамика онкологического заболевания". В Рождество его дочь выложила фото, на котором футболист лежит на больничной койке.
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