Телеведущий Саралидзе рассказал, как бразильский форвард Пеле сделал футбол искусством

"С именем Пеле связаны изменение отношения к этой игре, её популяризация, он для этого сделал очень много. <…> Он всё время говорил о красоте футбола и принадлежал к тому поколению бразильских спортсменов, которые сделали футбол искусством. Его вклад неоценим", — отметил Саралидзе.

Он также считает, что сравнивать Пеле с главными звёздами современного футбола — Лионелем Месси и Криштиану Роналду — будет неправильно, ведь сам по себе вид спорта серьёзно изменился. Кроме того, Саралидзе вспомнил, как ему удавалось взять короткие интервью у Пеле, в которых он признавался, что не любит, когда нынешнее поколение футболистов регулярно меняет команды, переходя из одного клуба в другой.