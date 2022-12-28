Дети споют известные песни на праздничном концерте "Новогодний альбом" в эфире "Москвы 24"
"Москва 24" покажет концерт "Новогодний альбом", в котором прозвучат всеми известные и любимые песни в исполнении детских творческих коллективов столицы. Трансляция будет вестись также и в сообществе "ВКонтакте", сообщил телеканал.
Так, для зрителей выступят Детский хор радио и телевидения России, театр-студия АДМ, Музыкальная школа Российской академии музыки имени Гнесиных. Юные артисты исполнят в оригинальных аранжировках такие композиции, как "В лесу родилась ёлочка", "Песенка о медведях", "Три белых коня", "Кабы не было зимы" и другие произведения.
Съёмки концерта проходили в тон-ателье "Останкино". Наставляли участников братья Владимир и Сергей Кристовские — участники группы Uma2rman. Кроме того, у москвичей с 26 декабря появилась возможность поздравить родных и друзей с Новым годом в прямом эфире: сообщение с пожеланиями можно отправить, если навести камеру смартфона на QR-код, появившийся на экране.
Ранее в Подмосковье подготовили новогоднюю программу для владельцев "Пушкинской карты". Жителям региона в возрасте от 14 до 22 лет будут доступны различные балетные постановки, рождественские квесты и театрализованные экскурсии.
"Москва 24" / Антон Великжанин