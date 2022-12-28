Московский зоопарк показал символ 2023 года, и, кажется, он этому не рад

Московский зоопарк опубликовал видео с символом 2023 года — кроликом. Судя по всему, сам пушистый не очень рад камере и выглядит весьма суровым — смотрит в одну точку и нервно шевелит носом. Ролик с ушастым зоопарк опубликовал в телеграм-канале.

Недовольный кролик в Московском зоопарке. Видео © Telegram / Московский зоопарк

"Когда сказали, что ты символ наступающего года, а морковки не дали..." — иронично подписали видео авторы публикации.

Но это лишь шутка. Сотрудники зоопарка успокоили подписчиков и рассказали, что кролики получают корма вдоволь, как и все остальные животные. Видимо, этот ушастый обиделся, что оператор не угостил его морковкой.