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28 декабря, 15:17
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Московский зоопарк показал символ 2023 года, и, кажется, он этому не рад

Московский зоопарк показал кролика, который не очень рад быть символом 2023 года

Московский зоопарк опубликовал видео с символом 2023 года — кроликом. Судя по всему, сам пушистый не очень рад камере и выглядит весьма суровым — смотрит в одну точку и нервно шевелит носом. Ролик с ушастым зоопарк опубликовал в телеграм-канале.

Недовольный кролик в Московском зоопарке. Видео © Telegram / Московский зоопарк

"Когда сказали, что ты символ наступающего года, а морковки не дали..." иронично подписали видео авторы публикации.

В Московском зоопарке призвали не дарить кроликов на Новый год

В Московском зоопарке призвали не дарить кроликов на Новый год

Но это лишь шутка. Сотрудники зоопарка успокоили подписчиков и рассказали, что кролики получают корма вдоволь, как и все остальные животные. Видимо, этот ушастый обиделся, что оператор не угостил его морковкой.

Ранее Лайф сообщал о том, что московские питомники отчитались об увеличении спроса на кроликов до десяти раз в преддверии Нового года.

Обложка ©

Telegram / Московский зоопарк

Илья Суриков

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