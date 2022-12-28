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Опубликовано 28 декабря 2022, 19:08

В Госдуме рассказали, как российский Windows не превратить в "Ё-мобиль"

Депутат Толмачёв не спешит радоваться "возвращению" Microsoft и призывает развивать свои IТ-решения

"Возвращение" Microsoft — тема достаточно спорная, поскольку, с одной стороны, это хорошо для развития конкуренции, но с другой — россияне не готовы простить "неблагонадёжную" компанию за прошлый уход. Данное мнение в беседе с Лайфом озвучил депутат Госдумы Александр Толмачёв. По его словам, на таких "партнёров" уже нельзя положиться.

"Вот строишь с ними бизнес или замыкаешь своё предприятие на определённую операционную систему, а у них кто-то в результате заграничных политических решений заблокирует работу компьютеров, и получится, что самолёт не полетит, поезд не поедет", — разводит руками собеседник Лайфа.

По мнению Толмачёва, этот кейс лишний раз доказывает, что России нужно делать ставку на отечественные продукты и IT-решения, продолжать развивать нашу "Аврору" — разработку российской компании "Открытая мобильная платформа", усовершенствование которой ведётся с 2016 года. Всё получится, если мы не будем останавливаться и сдаваться, как это было с "Ё-мобилем" или "Йотафоном", говорит наш собеседник.

"Мы знаем пример Стива Джобса, который упорно работал над своим уникальным продуктом, несмотря на все сложности, и создал легенду. Мы знаем пример компании "Хуавэй" и уважаем за несгибаемость. Теперь нам нужен новый яркий пример уже из России: прорывной продукт на основе прорывной же идеи", — говорит парламентарий.

Именно к таким разработкам депутат призывает подключать и молодых сотрудников со свежими предложениями, и опытных, за плечами которых знания, навыки, понимание процессов и перспектив.

"Нам нужны качественные, стабильно работающие, надёжные продукты. Как "железо", так и софт. И мы можем это сделать", — добавил он.

Путин: В России продолжат содействовать развитию высокотехнологичных компаний
Путин: В России продолжат содействовать развитию высокотехнологичных компаний

Ранее стало известно, что американская корпорация Microsoft вновь разрешила россиянам скачивать и устанавливать операционную систему Windows. У жителей РФ появилась возможность легального использования ОС Windows версий 11, 10, 8.1. и 7.

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Ольга Годуненко
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