Сальдо объявил конкурс на название для нового города в Херсонской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил конкурс на название для нового города в регионе. Выступая на пресс-конференции, он напомнил, что возвести его планируют на Арбатской стрелке, а рассчитана провинция будет на 30 тысяч жителей.

"Будут там правительственные учреждения, другие территориальные органы, там будет сосредоточено большое количество возможностей для работы, там будут больницы, детские сады, дороги, парки, скверы", — сказал Сальдо.

Врио главы региона также добавил, что для строительства нового города уже постепенно находятся инвесторы.