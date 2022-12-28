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28 декабря, 16:51

Сальдо объявил конкурс на название для нового города в Херсонской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил конкурс на название для нового города в регионе. Выступая на пресс-конференции, он напомнил, что возвести его планируют на Арбатской стрелке, а рассчитана провинция будет на 30 тысяч жителей.

"Будут там правительственные учреждения, другие территориальные органы, там будет сосредоточено большое количество возможностей для работы, там будут больницы, детские сады, дороги, парки, скверы", — сказал Сальдо.

Врио главы региона также добавил, что для строительства нового города уже постепенно находятся инвесторы.

Сальдо пообещал вернуться в Херсон за орденами и медалями отца-фронтовика

Сальдо пообещал вернуться в Херсон за орденами и медалями отца-фронтовика

Ранее Лайф сообщал, что Сальдо анонсировал строительство нового города в Херсонской области. По словам врио губернатора региона, идея проекта была предложена президентом России Владимиром Путиным.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова

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