В России введено понятие "профессиональный уровень"

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит понятие "профессиональный уровень" для чиновников. Это совокупность знаний и умений претендента на работу в должностях федеральной государственной гражданской службы.

"Законопроектом предлагается внести… определение понятия "профессиональный уровень" как [совокупность] знаний и умений гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной гражданской службы, государственной гражданской службы субъекта РФ, федерального государственного гражданского служащего, государственного гражданского служащего субъекта РФ, необходимых для исполнения должностных обязанностей", — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Документ об определении "профессионального уровня" для претендентов на госслужбу опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.