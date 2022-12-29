В России введено понятие "профессиональный уровень"
Путин утвердил в законе понятие "профессиональный уровень" на госслужбе
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит понятие "профессиональный уровень" для чиновников. Это совокупность знаний и умений претендента на работу в должностях федеральной государственной гражданской службы.
"Законопроектом предлагается внести… определение понятия "профессиональный уровень" как [совокупность] знаний и умений гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной гражданской службы, государственной гражданской службы субъекта РФ, федерального государственного гражданского служащего, государственного гражданского служащего субъекта РФ, необходимых для исполнения должностных обязанностей", — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.
Документ об определении "профессионального уровня" для претендентов на госслужбу опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Лайф писал, что Путин подписал законы об усилении контроля за зарубежными инвестициями. Это связано с предупреждением рисков, которые могут возникнуть из-за иностранных средств в компании, работа которой имеет важное значение для безопасности России.
Агентство "Москва" / Андрей Никеричев