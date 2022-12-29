ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 декабря, 20:25

В России введено понятие "профессиональный уровень"

Путин утвердил в законе понятие "профессиональный уровень" на госслужбе

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит понятие "профессиональный уровень" для чиновников. Это совокупность знаний и умений претендента на работу в должностях федеральной государственной гражданской службы.

"Законопроектом предлагается внести… определение понятия "профессиональный уровень" как [совокупность] знаний и умений гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной гражданской службы, государственной гражданской службы субъекта РФ, федерального государственного гражданского служащего, государственного гражданского служащего субъекта РФ, необходимых для исполнения должностных обязанностей", — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Документ об определении "профессионального уровня" для претендентов на госслужбу опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин разрешил медицинское применение наркотических веществ в воинских частях

Путин разрешил медицинское применение наркотических веществ в воинских частях

Ранее Лайф писал, что Путин подписал законы об усилении контроля за зарубежными инвестициями. Это связано с предупреждением рисков, которые могут возникнуть из-за иностранных средств в компании, работа которой имеет важное значение для безопасности России.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Арина Родионова
  • Новости
  • Путин
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров