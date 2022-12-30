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30 декабря, 10:25

Лайфхаки для ленивых: 5 способов сохранить активность зимой

Инструктор Андрианова рассказала россиянам, как сохранить активность в новогодние каникулы

<p>Фото © Reddit / <a href="https://www.flickr.com/photos/mpburrows/369872609/in/photolist-yFGeX-jacqJW-trujP-5PG2Vh-qBykyf-itjcfp-4b8A2e-dVDqHw-4DosEy-dQXUUH-aS24JF-dNc9D3-qhQjq2-7ttXRQ-6afMNc-7rPPD9-6aywF3-75yCYi-7uu4nx-9eS42x-92Se4j-9g6BL9-7pTEP8-qwUJLS-929NdQ-7rHzf7-4y6W2S-9hDKCe-b9H2Ma-zhErZ-7ujy9w-4eX6ka-GxXj3-7nPQyM-dEH92k-aDovUm-iASibs-7u2qAo-b8iT2p-ycLFi-iu7X6v-7DF3r3-dJ7e6o-CEzWyT-q4zbyi-j3DZX7-5Eoozg-5LaCk9-7CzBXa-hemDXS" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mpburrows</a></p>

Фото © Reddit / mpburrows

Подготовка к пляжному сезону, как правило, начинается за пару месяцев до его наступления, а зимой хочется расслабиться и побаловать себя просмотром фильмов в компании сладостей и фастфуда. Однако, несмотря на снег и мороз, сохранить активность зимой легко. О простых способах не раскиснуть рассказала Лайфу доцент кафедры физической культуры, к.п.н. Раиса Андрианова.

"Вы даже не заметите, как зимние спортивные развлечения станут для вас ежегодными, традиционными и даже долгожданными. Начнём с горнолыжных видов спорта: альтернативой пляжному отдыху может стать поездка в горы. Как правило, трёх-четырёх дней хватает, чтобы вспомнить навыки катания и получить удовольствие от трасс", — сказала эксперт.

Уровень владения техникой спусков на лыжах или сноуборде при этом не имеет значения: сама атмосфера на высокогорье располагает к активности. В горах можно отправиться на прогулку или попробовать свои силы на беговых лыжах, рекомендует Андрианова.

"Танцы на воздухе тоже никто не отменял. Солнце и горы точно зарядят вас своей энергией, и вы будете ждать следующей зимы с нетерпением", — уверена инструктор.

Если же возможности отправиться в путешествие нет, отличной альтернативой станет городской каток, где настроение поднимут новогодняя музыка и украшения, считает тренер. Для этого необязательно ждать выходных — кататься на коньках лучше после работы, особенно сидячей. Этот спорт восстановит силы и поможет поднять концентрацию.

"Ну и наконец, давайте не будем забывать, как мы ждали первого снега в детстве. Как мы радовались возможности поваляться в сугробах, сорвать сосульку с крыши, написать на заиндевелом окне в автобусе своё имя. Ничего нет зазорного в том, чтобы, будучи студентом или начальником в офисе, поиграть в снежки с друзьями и построить снеговика", — заключила Андрианова.

5 способов провести новогодние каникулы и не сойти с ума от скуки

5 способов провести новогодние каникулы и не сойти с ума от скуки

Ранее инструктор перечислила шесть способов превратить прогулку с собакой в тренировку. Андрианова рекомендует отправиться с животным на хайкинг, в лес или выбрать маршрут в горы: собаки отлично справляются с такой нагрузкой.

Ольга Годуненко

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