Лайфхаки для ленивых: 5 способов сохранить активность зимой

Подготовка к пляжному сезону, как правило, начинается за пару месяцев до его наступления, а зимой хочется расслабиться и побаловать себя просмотром фильмов в компании сладостей и фастфуда. Однако, несмотря на снег и мороз, сохранить активность зимой легко. О простых способах не раскиснуть рассказала Лайфу доцент кафедры физической культуры, к.п.н. Раиса Андрианова.

"Вы даже не заметите, как зимние спортивные развлечения станут для вас ежегодными, традиционными и даже долгожданными. Начнём с горнолыжных видов спорта: альтернативой пляжному отдыху может стать поездка в горы. Как правило, трёх-четырёх дней хватает, чтобы вспомнить навыки катания и получить удовольствие от трасс", — сказала эксперт.

Уровень владения техникой спусков на лыжах или сноуборде при этом не имеет значения: сама атмосфера на высокогорье располагает к активности. В горах можно отправиться на прогулку или попробовать свои силы на беговых лыжах, рекомендует Андрианова.

"Танцы на воздухе тоже никто не отменял. Солнце и горы точно зарядят вас своей энергией, и вы будете ждать следующей зимы с нетерпением", — уверена инструктор.

Если же возможности отправиться в путешествие нет, отличной альтернативой станет городской каток, где настроение поднимут новогодняя музыка и украшения, считает тренер. Для этого необязательно ждать выходных — кататься на коньках лучше после работы, особенно сидячей. Этот спорт восстановит силы и поможет поднять концентрацию.

"Ну и наконец, давайте не будем забывать, как мы ждали первого снега в детстве. Как мы радовались возможности поваляться в сугробах, сорвать сосульку с крыши, написать на заиндевелом окне в автобусе своё имя. Ничего нет зазорного в том, чтобы, будучи студентом или начальником в офисе, поиграть в снежки с друзьями и построить снеговика", — заключила Андрианова.