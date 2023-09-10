Регион

Уведомления отключены

10 сентября, 16:32

В ЦИК оценили возможность применения ДЭГ на выборах президента

Зампред ЦИК Булаев: Возможны точечные изменения в законе о выборах президента РФ

В закон о выборах президента России могут внести точечные изменения. Такое заявление сделал заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев. Он напомнил, что в голосовании в 2024 году будут участвовать в том числе новые регионы страны.

"Будет проанализирован закон о выборах президента, возможны точечные изменения в этот закон. Над этим мы сейчас работаем и думаем, потому что время идёт, всё нуждается в актуализации", — отметил Булаев в беседе с журналистами в ходе "Ночи выборов".

Зампред ЦИК напомнил, что на выборах президента России никогда не применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Будет ли оно использоваться, зависит от анализа, уточнил Булаев.

Памфилова назвала судьбоносными выборы президента в 2024 году

Памфилова назвала судьбоносными выборы президента в 2024 году

Напомним, 8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые закончатся 10 сентября. Даже в отдалённых уголках страны они пройдут в специально установленный единый день голосования, когда граждане могут свободно выразить свою волю и выбрать представителей различных уровней власти.

Обложка ©

Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Никита Осипов
  • Новости
  • Центризбирком
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров