В ЦИК оценили возможность применения ДЭГ на выборах президента

В закон о выборах президента России могут внести точечные изменения. Такое заявление сделал заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев. Он напомнил, что в голосовании в 2024 году будут участвовать в том числе новые регионы страны.

"Будет проанализирован закон о выборах президента, возможны точечные изменения в этот закон. Над этим мы сейчас работаем и думаем, потому что время идёт, всё нуждается в актуализации", — отметил Булаев в беседе с журналистами в ходе "Ночи выборов".