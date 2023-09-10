В ЦИК оценили возможность применения ДЭГ на выборах президента
Зампред ЦИК Булаев: Возможны точечные изменения в законе о выборах президента РФ
В закон о выборах президента России могут внести точечные изменения. Такое заявление сделал заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев. Он напомнил, что в голосовании в 2024 году будут участвовать в том числе новые регионы страны.
"Будет проанализирован закон о выборах президента, возможны точечные изменения в этот закон. Над этим мы сейчас работаем и думаем, потому что время идёт, всё нуждается в актуализации", — отметил Булаев в беседе с журналистами в ходе "Ночи выборов".
Зампред ЦИК напомнил, что на выборах президента России никогда не применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Будет ли оно использоваться, зависит от анализа, уточнил Булаев.
Напомним, 8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые закончатся 10 сентября. Даже в отдалённых уголках страны они пройдут в специально установленный единый день голосования, когда граждане могут свободно выразить свою волю и выбрать представителей различных уровней власти.
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв