Песков рассказал о смыслах предстоящей президентской кампании

Смыслы предстоящей президентской кампании 2024 года диктует внешняя и внутренняя повестка. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Смыслы диктует повестка дня, смыслы диктует наше окружение в мире, смыслы диктуют наши задачи, которые мы ставим перед собой в плане развития. И смыслы диктует, наверное, нынешний этап развития нашего общества", — сказал он в беседе с РБК.