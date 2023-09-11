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11 сентября, 09:51

Песков рассказал о смыслах предстоящей президентской кампании

Песков: Смыслы президентской кампании определяет внешняя и внутренняя повестка

Смыслы предстоящей президентской кампании 2024 года диктует внешняя и внутренняя повестка. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Смыслы диктует повестка дня, смыслы диктует наше окружение в мире, смыслы диктуют наши задачи, которые мы ставим перед собой в плане развития. И смыслы диктует, наверное, нынешний этап развития нашего общества", — сказал он в беседе с РБК.

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Ранее Песков заявил, что президент РФ Путин ещё не выдвинул кандидатуру на выборы. При этом представитель Кремля подчеркнул, что конкурентов у главы государства нет.

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ТАСС / Михаил Метцель

Никита Осипов
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