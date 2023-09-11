В Кремле назвали результаты выборов абсолютной поддержкой президента

Результаты прошедших в России выборов означают высокую консолидацию общества вокруг президента страны Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Выборы, которые закончились вчера, и результаты этих выборов, наверное, наиболее красочно подтвердили абсолютную консолидацию общества вокруг руководства страны. <...> Президент пользуется абсолютной поддержкой населения", — сказал он в интервью телеканалу РБК.