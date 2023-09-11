В Кремле назвали результаты выборов абсолютной поддержкой президента
Песков: Результаты выборов говорят о высоком уровне консолидации вокруг Путина
Результаты прошедших в России выборов означают высокую консолидацию общества вокруг президента страны Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Выборы, которые закончились вчера, и результаты этих выборов, наверное, наиболее красочно подтвердили абсолютную консолидацию общества вокруг руководства страны. <...> Президент пользуется абсолютной поддержкой населения", — сказал он в интервью телеканалу РБК.
Представитель Кремля подчеркнул, что большинство победивших на выборах губернаторов ранее получили поддержку от президента, что в очередной раз свидетельствует о том, что население страны одобряет действия российского лидера.
Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный ЕДГ. Голосование на большинстве участков, в том числе в Москве, завершилось накануне в 20:00.
ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Михаил Климентьев