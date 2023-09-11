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11 сентября, 10:00

В Кремле назвали результаты выборов абсолютной поддержкой президента

Песков: Результаты выборов говорят о высоком уровне консолидации вокруг Путина

Результаты прошедших в России выборов означают высокую консолидацию общества вокруг президента страны Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Выборы, которые закончились вчера, и результаты этих выборов, наверное, наиболее красочно подтвердили абсолютную консолидацию общества вокруг руководства страны. <...> Президент пользуется абсолютной поддержкой населения", — сказал он в интервью телеканалу РБК.

Представитель Кремля подчеркнул, что большинство победивших на выборах губернаторов ранее получили поддержку от президента, что в очередной раз свидетельствует о том, что население страны одобряет действия российского лидера.

Явка на выборах в России оказалась рекордной с 2017 года

Явка на выборах в России оказалась рекордной с 2017 года

Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный ЕДГ. Голосование на большинстве участков, в том числе в Москве, завершилось накануне в 20:00.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Михаил Климентьев

Наталья Исакова
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