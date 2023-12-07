Турчак раскрыл "задачу номер один" для единороссов на выборах президента РФ

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак считает, что предстоящие президентские выборы в России должны консолидировать общество и стать вкладом в укрепление независимости и безопасности страны. Об этом политик написал в телеграм-канале.

"Единая Россия" к ним готова. Наша партия примет в этой кампании самое активное участие. Задача номер один сегодня — обеспечить максимальную поддержку нашему лидеру Владимиру Путину", — отметил Турчак.

Он подчеркнул, что от результатов выборов будет зависеть многое. По его убеждению, голосование продемонстрирует то, что "наша страна живёт полноценной жизнью, что мы уверены в своих силах и своей Победе".