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Турчак раскрыл "задачу номер один" для единороссов на выборах президента РФ

Турчак заявил, что "Единая Россия" поддержит Путина на выборах президента РФ

7 декабря, 09:32

Kremlin.ru

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак считает, что предстоящие президентские выборы в России должны консолидировать общество и стать вкладом в укрепление независимости и безопасности страны. Об этом политик написал в телеграм-канале.

"Единая Россия" к ним готова. Наша партия примет в этой кампании самое активное участие. Задача номер один сегодня — обеспечить максимальную поддержку нашему лидеру Владимиру Путину", — отметил Турчак.

Он подчеркнул, что от результатов выборов будет зависеть многое. По его убеждению, голосование продемонстрирует то, что "наша страна живёт полноценной жизнью, что мы уверены в своих силах и своей Победе".

Путин отметил существенный рост доверия людей к выборам в России

Путин отметил существенный рост доверия людей к выборам в России

Напомним, сегодня Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Решение было принято единогласно, за высказались 162 сенатора. А 8 декабря Центральная избирательная комиссия РФ рассмотрит вопрос о трёхдневном голосовании на выборах.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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