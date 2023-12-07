Турчак раскрыл "задачу номер один" для единороссов на выборах президента РФ
Турчак заявил, что "Единая Россия" поддержит Путина на выборах президента РФ
Kremlin.ru
Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак считает, что предстоящие президентские выборы в России должны консолидировать общество и стать вкладом в укрепление независимости и безопасности страны. Об этом политик написал в телеграм-канале.
"Единая Россия" к ним готова. Наша партия примет в этой кампании самое активное участие. Задача номер один сегодня — обеспечить максимальную поддержку нашему лидеру Владимиру Путину", — отметил Турчак.
Он подчеркнул, что от результатов выборов будет зависеть многое. По его убеждению, голосование продемонстрирует то, что "наша страна живёт полноценной жизнью, что мы уверены в своих силах и своей Победе".
Напомним, сегодня Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Решение было принято единогласно, за высказались 162 сенатора. А 8 декабря Центральная избирательная комиссия РФ рассмотрит вопрос о трёхдневном голосовании на выборах.