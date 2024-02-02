ЦИК нашёл в подписях за кандидатов в президенты Надеждина и Малинковича мёртвые души
Член ЦИК Булаев заявил о мёртвых душах в подписях за Малинковича и Надеждина
Кандидаты в президенты РФ, председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович и подмосковный депутат Борис Надеждин, собирая подписи в поддержку, указывали мёртвых людей. Об этом сообщил член Центризбиркома Николай Булаев.
"Конечно, никогда не идёт без ошибок. Есть ошибки, которые вызывают удивление, — их рабочая группа не учитывает. Но когда мы видим не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, то возникает вопрос об этических нормах сборщика подписей и кандидата", — заявил Булаев.
Результаты проверки подписей станут известны 5 февраля.
Как сообщал Лайф, с 15 по 17 марта 2024 года в РФ состоятся выборы президента. Первым о желании участвовать в них заявил действующий глава государства Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец. Его официально зарегистрировали 29 января. Кроме того, россияне смогут отдать голос ещё как минимум за трёх кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. В ЦИК сообщили, что в России зарегистрировано более 112 миллионов избирателей. 740 тысяч россиян уже подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).
ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков