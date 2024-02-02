ЦИК нашёл в подписях за кандидатов в президенты Надеждина и Малинковича мёртвые души

"Конечно, никогда не идёт без ошибок. Есть ошибки, которые вызывают удивление, — их рабочая группа не учитывает. Но когда мы видим не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, то возникает вопрос об этических нормах сборщика подписей и кандидата", — заявил Булаев.