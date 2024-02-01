Обратная сторона счётчика: Как штаб Бориса Надеждина кидает сотрудников на деньги Куда ушли 78 млн рублей, собранные на пожертвования, и почему людей, работавших в кампании по сбору подписей для кандидата Бориса Надеждина, оставляют без оплаты. 1 февраля, 16:26 Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Алексей Белкин

Борис Надеждин ещё 31 января сдал 105 тысяч подписей в ЦИК для регистрации на выборах президента, сообщив об этом в своём в телеграм-канале. Заявляя о многодневном труде "тысяч людей без сна и очередях на морозе", он не счёл нужным сообщать, как собираются подписи и почему сборщикам и организаторам штабов деньги команда Надеждина не выплачивает. Новости о том, что происходит в регионах и как "кидают" сотрудников команды Надеждина, сообщают они сами.

Экс-глава калининградского штаба кандидата в президенты РФ Бориса Надеждина Андрей Мирошниченко заявил, что ему и его коллегам не выплатили зарплату за сбор подписей. По его словам, Надеждин заработал на пожертвованиях 78 млн рублей, но в центральном офисе кандидата жалуются на отсутствие денег.

— В январе мне дальше предложили работу — уже на волонтёрских началах — после того, как меня кинули на зарплату, — рассказал журналистам Андрей Мирошниченко, который начал работать в команде Надеждина в ноябре.

Он рассказал, что начальник всех штабов Дмитрий Кисиев обещал платить по 50 тысяч рублей в месяц ему и двум его помощникам. Договоры не заключали — отношения строились на доверии. Со слов Мирошниченко, декабрьский аванс 16,5 тысячи рублей калининградцы поделили на троих и больше ничего не получили. А в январе ему предложили продолжить сотрудничество уже на волонтёрских началах.

Кроме того, плату за офис калининградского штаба его организаторы вносили из собственных средств. Чтобы посвятить себя кампании Надеждина, Андрей Мирошниченко ушёл с работы — теперь ему не на что жить и покупать солярку, чтобы согреться, так как его дом обогревается за счёт дизельного котла.

Проблемы с центральным штабом возникли и у друга Бориса Надеждина, экс-депутата калининградской облдумы Соломона Гинзбурга, который помогал собирать подписи. Он отмечает, что во время кампании по сбору подписей работа была плохо организована, страдала координация.

— Я крайне недоволен работой штаба, который возглавляет Дмитрий (Кисиев. — Прим. Лайфа). Обо всём этом я написал ему в письме, считаю, что он скверно работает и обманывает людей. Этого делать нельзя. Поэтому я не пожелал иметь какие-либо отношения с этим штабом, — отозвался о сотрудничестве Гинзбург.

Зато если полистать телеграм-канал кандидата в президенты Бориса Надеждина, то видно, что его команда размещает интервью на дорогих медийных площадках, просит аудиторию перечислить "ещё 24,3 миллиона рублей на выпуск и распространение газеты", в общем, заинтересована не в соблюдении своих обязательств перед сотрудниками, а в освоении проектов и бюджетов, а люди "на земле" — пусть "надеются", таков ведь слоган кандидата? Как говорится, как корабль назовёшь, так он и поплывёт.

Авторы Владимир Павлов