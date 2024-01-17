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Ходок на выборы: Почему завсегдатай ток-шоу Борис Надеждин собрался в президенты и где он намерен взять деньги

Борис Надеждин, одним из первых подавший заявку на участие в президентских выборах-2024, известен в основном как участник различных ток-шоу. Правда, пока непонятно, где он соберёт подписи и найдёт деньги на свою кампанию. Как он живёт?

16 января, 21:41
Борис Надеждин. Обложка © Getty Images / SOPA Images / LightRocket / Artem Priakhin

Борис Надеждин. Обложка © Getty Images / SOPA Images / LightRocket / Artem Priakhin

Странная программа Бориса Надеждина

Борис Надеждин выдвинулся от непарламентской партии "Гражданская инициатива" (на прошлых президентских выборах от неё баллотировалась Ксения Собчак. — Прим. Лайфа). Чтобы стать полноценным кандидатом, ему ещё предстоит собрать и предоставить в Центральную избирательную комиссию сто тысяч подписей.

Борис Надеждин позиционирует себя как независимого "антивоенного" политика и принципиального противника действующего президента страны. Если Надеждин вдруг займёт кресло главы государства, то первое, что он сделает, — это заключит перемирие с Киевом, амнистирует так называемых политзаключённых, а также отменит законы о фейках и ЛГБТ***-пропаганде. Непонятно, что в таком случае будет с Крымом.

— Я одно могу сказать. Вот эта вся история — "чей Крым" и так далее — сильно напоминает, знаете, такие области на границе Франции и Германии: Эльзас и Лотарингию, за которые они воевали сотни лет. А теперь всем всё равно, где находятся Эльзас и Лотарингия. Это Франция, но там замечательно говорят по-немецки. Я хочу дожить до того времени, когда так же будет и с Крымом, — витиевато формулирует Надеждин.

Политик начал свою предвыборную кампании со встречи с движением "Путь домой", которое якобы представляет жён и матерей мобилизованных, но на самом деле является проектом экстремистской организации ФБК**.

Биография Бориса Надеждина

Изучить генеалогическое древо родившегося в Узбекском ССР Бориса Надеждина — миссия непростая. На протяжении пяти поколений все мужчины в его роду носили имя Борис. Дед работал доцентом ташкентской консерватории и являлся высокопоставленном членом КПСС. Отец трудился на военно-промышленных предприятиях концерна "Алмаз-Антей". Дед по материнской линии дирижировал оркестром узбекского республиканского лицея.

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Пойдя по стопам отца, Борис Борисович окончил престижный столичный вуз МФТИ и, пока не грянула перестройка, числился сотрудником одного из советских НИИ. После ненадолго переквалифицировался в бизнесмены, затем несколько лет работал чиновником в подмосковном Фонде имущества.

Политическая карьера Надеждина стартовала в середине девяностых: он неудачно баллотировался в Госдуму от не преодолевшей пятипроцентный барьер Партии российского единства и согласия. Тем не менее в 1997 году он получил должность советника первого вице-премьера Правительства РФ покойного Бориса Немцова. Вместе с ним они избрались в Госдуму III созыва по списку "Союза правых сил".

  • Сопредседатель СПС Борис Немцов, бывший сопредседатель СПС Ирина Хакамада и секретарь федерального политсовета СПС Борис Надеждин на заседании объединения "Комитет-2008". Фото © ТАСС / Григорий Сысоев
    Сопредседатель СПС Борис Немцов, бывший сопредседатель СПС Ирина Хакамада и секретарь федерального политсовета СПС Борис Надеждин на заседании объединения "Комитет-2008". Фото © ТАСС / Григорий Сысоев
  • Борис Немцов и Борис Надеждин. Фото © VK / Борис Надеждин
    Борис Немцов и Борис Надеждин. Фото © VK / Борис Надеждин

Сопредседатель СПС Борис Немцов, бывший сопредседатель СПС Ирина Хакамада и секретарь федерального политсовета СПС Борис Надеждин на заседании объединения "Комитет-2008". Фото © ТАСС / Григорий Сысоев

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В нулевых Борис Надеждин дважды проиграл на главных думских выборах и однажды не смог избраться в Мособлдуму. Ещё у него возникли проблемы с партийным руководством. Бонзы СПС обвинили Надеждина в использовании ресурсов партии для рекламы услуг его второй жены, психотерапевта по профессии. В 2005 году Надеждин был активным членом инициативной группы по выдвижению Михаила Ходорковского* в депутаты Госдумы. Но ничего не вышло из-за вступления в силу приговора по уголовному делу ЮКОСа.

В десятых годах Борис Надеждин заигрывал с Партией роста, но так и не вступил в неё. Рвался поучаствовать в праймериз "Единой России", но провалился в них. Много выступал в качестве прозападного либерального эксперта на политических телешоу. С 2019-го без шума и скандалов депутатствует в муниципальном совете подмосковного города Долгопрудного.

Политик Борис Надеждин и председатель Партии роста Борис Титов (слева направо). 12 июля 2016 года. Фото © ТАСС / Артём Коротаев

Политик Борис Надеждин и председатель Партии роста Борис Титов (слева направо). 12 июля 2016 года. Фото © ТАСС / Артём Коротаев

Чем владеет семья Бориса Надеждина

Борис Надеждин был трижды женат. У него четверо детей: две взрослые дочери и два несовершеннолетних сына. Надеждин любит рассказывать, что всю жизнь прожил в Долгопрудном около своей альма-матер — МФТИ. Действительно у его семьи было и есть поблизости много активов. Малогабаритная трёшка за 11 миллионов рублей в хрущёвке на Московском шоссе, большая студия в новостройке на улице Первомайской за 12 миллионов, пара просторных двушек по 15 миллионов каждая в брежневках на улице Циолковского, пятикомнатная квартира за 25 миллионов в кирпичной высотке на улице Спортивной, добротная дача за 20 миллионов в СНТ "Электросвет" и чуть попроще — за 15 миллионов — в микрорайоне Павельцево. Часть этой недвижимости, как выяснил Лайф, сдаётся.

  • Дача в СНТ "Электросвет". Фото © Google Maps
    Дача в СНТ "Электросвет". Фото © Google Maps
  • Дача в Павельцево. Фото © Google Maps
    Дача в Павельцево. Фото © Google Maps

Дача в СНТ "Электросвет". Фото © Google Maps

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Родня Бориса Надеждина жила и на куда более дорогостоящих жилплощадях. Многие его близкие пользовались двухкомнатной квартирой в ЖК бизнес-класса "Аркада хаус" (до 30 млн рублей), расположенного у кромки природного заказника "Тёплый Стан". Одна из дочерей занимала апартаменты в цековском доме повышенного комфорта у Делегатского парка в двух шагах от Тверской улицы (от 50 млн рублей).

ЖК "Аркада хаус". Фото © zhiloy-kompleks-arkada-house.ru

ЖК "Аркада хаус". Фото © zhiloy-kompleks-arkada-house.ru

* Михаил Ходорковский признан иноагентом в РФ.

** ФБК признан экстремистской организацией и запрещён в России.

*** Движение признано экстремистским, его деятельность запрещена в РФ.

Зачем Надеждин ходит на выборы всех уровней?

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Авторы
Пётр Егоров
Пётр Егоров
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