Ходок на выборы: Почему завсегдатай ток-шоу Борис Надеждин собрался в президенты и где он намерен взять деньги Борис Надеждин, одним из первых подавший заявку на участие в президентских выборах-2024, известен в основном как участник различных ток-шоу. Правда, пока непонятно, где он соберёт подписи и найдёт деньги на свою кампанию. Как он живёт? 16 января, 21:41 Борис Надеждин. Обложка © Getty Images / SOPA Images / LightRocket / Artem Priakhin

Странная программа Бориса Надеждина

Борис Надеждин выдвинулся от непарламентской партии "Гражданская инициатива" (на прошлых президентских выборах от неё баллотировалась Ксения Собчак. — Прим. Лайфа). Чтобы стать полноценным кандидатом, ему ещё предстоит собрать и предоставить в Центральную избирательную комиссию сто тысяч подписей.

Борис Надеждин позиционирует себя как независимого "антивоенного" политика и принципиального противника действующего президента страны. Если Надеждин вдруг займёт кресло главы государства, то первое, что он сделает, — это заключит перемирие с Киевом, амнистирует так называемых политзаключённых, а также отменит законы о фейках и ЛГБТ***-пропаганде. Непонятно, что в таком случае будет с Крымом.

— Я одно могу сказать. Вот эта вся история — "чей Крым" и так далее — сильно напоминает, знаете, такие области на границе Франции и Германии: Эльзас и Лотарингию, за которые они воевали сотни лет. А теперь всем всё равно, где находятся Эльзас и Лотарингия. Это Франция, но там замечательно говорят по-немецки. Я хочу дожить до того времени, когда так же будет и с Крымом, — витиевато формулирует Надеждин.

Политик начал свою предвыборную кампании со встречи с движением "Путь домой", которое якобы представляет жён и матерей мобилизованных, но на самом деле является проектом экстремистской организации ФБК**.

Биография Бориса Надеждина

Изучить генеалогическое древо родившегося в Узбекском ССР Бориса Надеждина — миссия непростая. На протяжении пяти поколений все мужчины в его роду носили имя Борис. Дед работал доцентом ташкентской консерватории и являлся высокопоставленном членом КПСС. Отец трудился на военно-промышленных предприятиях концерна "Алмаз-Антей". Дед по материнской линии дирижировал оркестром узбекского республиканского лицея.

Пойдя по стопам отца, Борис Борисович окончил престижный столичный вуз МФТИ и, пока не грянула перестройка, числился сотрудником одного из советских НИИ. После ненадолго переквалифицировался в бизнесмены, затем несколько лет работал чиновником в подмосковном Фонде имущества.

Политическая карьера Надеждина стартовала в середине девяностых: он неудачно баллотировался в Госдуму от не преодолевшей пятипроцентный барьер Партии российского единства и согласия. Тем не менее в 1997 году он получил должность советника первого вице-премьера Правительства РФ покойного Бориса Немцова. Вместе с ним они избрались в Госдуму III созыва по списку "Союза правых сил".





В нулевых Борис Надеждин дважды проиграл на главных думских выборах и однажды не смог избраться в Мособлдуму. Ещё у него возникли проблемы с партийным руководством. Бонзы СПС обвинили Надеждина в использовании ресурсов партии для рекламы услуг его второй жены, психотерапевта по профессии. В 2005 году Надеждин был активным членом инициативной группы по выдвижению Михаила Ходорковского* в депутаты Госдумы. Но ничего не вышло из-за вступления в силу приговора по уголовному делу ЮКОСа.

В десятых годах Борис Надеждин заигрывал с Партией роста, но так и не вступил в неё. Рвался поучаствовать в праймериз "Единой России", но провалился в них. Много выступал в качестве прозападного либерального эксперта на политических телешоу. С 2019-го без шума и скандалов депутатствует в муниципальном совете подмосковного города Долгопрудного.

Политик Борис Надеждин и председатель Партии роста Борис Титов (слева направо). 12 июля 2016 года. Фото © ТАСС / Артём Коротаев

Чем владеет семья Бориса Надеждина

Борис Надеждин был трижды женат. У него четверо детей: две взрослые дочери и два несовершеннолетних сына. Надеждин любит рассказывать, что всю жизнь прожил в Долгопрудном около своей альма-матер — МФТИ. Действительно у его семьи было и есть поблизости много активов. Малогабаритная трёшка за 11 миллионов рублей в хрущёвке на Московском шоссе, большая студия в новостройке на улице Первомайской за 12 миллионов, пара просторных двушек по 15 миллионов каждая в брежневках на улице Циолковского, пятикомнатная квартира за 25 миллионов в кирпичной высотке на улице Спортивной, добротная дача за 20 миллионов в СНТ "Электросвет" и чуть попроще — за 15 миллионов — в микрорайоне Павельцево. Часть этой недвижимости, как выяснил Лайф, сдаётся.





Родня Бориса Надеждина жила и на куда более дорогостоящих жилплощадях. Многие его близкие пользовались двухкомнатной квартирой в ЖК бизнес-класса "Аркада хаус" (до 30 млн рублей), расположенного у кромки природного заказника "Тёплый Стан". Одна из дочерей занимала апартаменты в цековском доме повышенного комфорта у Делегатского парка в двух шагах от Тверской улицы (от 50 млн рублей).

ЖК "Аркада хаус". Фото © zhiloy-kompleks-arkada-house.ru

* Михаил Ходорковский признан иноагентом в РФ. ** ФБК признан экстремистской организацией и запрещён в России. *** Движение признано экстремистским, его деятельность запрещена в РФ.

Зачем Надеждин ходит на выборы всех уровней? 0 Чтобы набрать политических очков Чтобы получить финансирование Я не слышал о каком-то Надеждине, мне нет дела

Авторы Пётр Егоров