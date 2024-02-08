ЦИК отказала Малинковичу в регистрации кандидатом в президенты России

Центральная избирательная комиссия России отказала лидеру "Коммунистов России" Сергею Малинковичу в регистрации кандидатом в президенты страны из-за брака в собранных им подписях избирателей. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Решение принято", — сказала она на заседании комиссии.

Рабочая группа ЦИК после проверки 60 тысяч отобранных подписей обнаружила у Малинковича 8979 недействительных. Таким образом, процент брака в его подписях превышает допустимые 5%. Сам Малинкович заявил, что уважает решение комиссии и не собирается его оспаривать. Памфилова в свою очередь пожелала лидеру "Коммунистов России" успешной политической жизни.