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8 февраля, 09:18

ЦИК отказала Малинковичу в регистрации кандидатом в президенты России

Сергей Малинкович. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Сергей Малинкович. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Центральная избирательная комиссия России отказала лидеру "Коммунистов России" Сергею Малинковичу в регистрации кандидатом в президенты страны из-за брака в собранных им подписях избирателей. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Решение принято", — сказала она на заседании комиссии.

Рабочая группа ЦИК после проверки 60 тысяч отобранных подписей обнаружила у Малинковича 8979 недействительных. Таким образом, процент брака в его подписях превышает допустимые 5%. Сам Малинкович заявил, что уважает решение комиссии и не собирается его оспаривать. Памфилова в свою очередь пожелала лидеру "Коммунистов России" успешной политической жизни.

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Напомним, президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта. Сейчас ЦИК завершает проверку подписей за выдвигаемых кандидатов. На данный момент зарегистрированы в кандидаты действующий глава страны Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков ("Новые люди"). Ранее Life.ru писал, что более 200 тысяч наблюдателей будут следить за предстоящими выборами.

Наталья Исакова
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