ЦИК отказала Малинковичу в регистрации кандидатом в президенты России
Сергей Малинкович. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Центральная избирательная комиссия России отказала лидеру "Коммунистов России" Сергею Малинковичу в регистрации кандидатом в президенты страны из-за брака в собранных им подписях избирателей. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Решение принято", — сказала она на заседании комиссии.
Рабочая группа ЦИК после проверки 60 тысяч отобранных подписей обнаружила у Малинковича 8979 недействительных. Таким образом, процент брака в его подписях превышает допустимые 5%. Сам Малинкович заявил, что уважает решение комиссии и не собирается его оспаривать. Памфилова в свою очередь пожелала лидеру "Коммунистов России" успешной политической жизни.
Напомним, президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта. Сейчас ЦИК завершает проверку подписей за выдвигаемых кандидатов. На данный момент зарегистрированы в кандидаты действующий глава страны Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков ("Новые люди"). Ранее Life.ru писал, что более 200 тысяч наблюдателей будут следить за предстоящими выборами.