Супруги из Татарстана сходили на выборы и выиграли автомобиль
В Татарстане определили первого победителя конкурса "Всей семьёй на выборы"
Супруги из Татарстана на избирательном участке. Обложка © VK / Флюда Гардисламова
Жительница Актанышского района Татарстана Флюда Гардисламова и её муж стали победителями первого дня конкурса "Всей семьёй на выборы!". Теперь они владельцы автомобиля Lada Vesta. Женщина после того, как узнала, что победила, оставила видеообращение на странице конкурса.
Флюда Гардисламова выиграла автомобиль в фотоконкурсе, посвящённом президентским выборам. Видео © VK / Татарстан Алга
"Пользователь Флюда Гардисламова выложила фото с соблюдением всех правил участия в конкурсе. Поздравляем семью Гардисламовых, организаторы пригласят их на финальную трансляцию в воскресенье", — пояснили организаторы во время прямого эфира.
Гардисламова поблагодарила организаторов фотоконкурса и пожелала удачи остальным участникам. Организаторы напомнили, что с 08:00 до 20:00 в дни проведения выборов нужно сделать семейное селфи в специальном браслете, который проголосовавшие могут получить рядом с избирательным участком. Затем фото необходимо выложить в соцсеть с обязательными тематическими хештегами. Других победителей ожидают ещё две машины, их разыграют 16 и 17 марта.
Напомним, 16 марта проходит второй день голосования на выборах президента России. На должность главы государства претендуют четыре политических деятеля: баллотирующийся как самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Свой голос 16 марта отдали представитель МИД РФ Мария Захарова, кандидат в президенты РФ от партии ЛДПР Леонид Слуцкий, премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Между тем очная явка на выборы по стране превысила 40%.