Супруги из Татарстана сходили на выборы и выиграли автомобиль

Жительница Актанышского района Татарстана Флюда Гардисламова и её муж стали победителями первого дня конкурса "Всей семьёй на выборы!". Теперь они владельцы автомобиля Lada Vesta. Женщина после того, как узнала, что победила, оставила видеообращение на странице конкурса.

"Пользователь Флюда Гардисламова выложила фото с соблюдением всех правил участия в конкурсе. Поздравляем семью Гардисламовых, организаторы пригласят их на финальную трансляцию в воскресенье", — пояснили организаторы во время прямого эфира.

Гардисламова поблагодарила организаторов фотоконкурса и пожелала удачи остальным участникам. Организаторы напомнили, что с 08:00 до 20:00 в дни проведения выборов нужно сделать семейное селфи в специальном браслете, который проголосовавшие могут получить рядом с избирательным участком. Затем фото необходимо выложить в соцсеть с обязательными тематическими хештегами. Других победителей ожидают ещё две машины, их разыграют 16 и 17 марта.