МИД РФ опубликовал информацию о работе избирательных участков за рубежом

Министерство иностранных дел РФ обновило информацию по избирательным участкам за рубежом, на которых 17 марта можно будет проголосовать за будущего президента России. Как передаёт внешнеполитическое ведомство в телеграм-канале, они будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени.

В сообщении говорится, что пребывающим в Австрии россиянам можно будет проголосовать за будущее своей страны в российском посольстве в Вене, а также в генеральном консульстве в Зальцбурге. Наши соотечественники, отдыхающие в Черногории, могут реализовать своё избирательное право на территории дипмиссии РФ в Подгорице, а находящиеся в Италии граждане РФ, чтобы принять участие в голосовании, могут посетить специально обустроенные для этого участки в Риме, Милане, Генуе и Палермо.

Помимо того, дипломаты сообщают, что четыре избирательных участка были открыты в Киргизии, два — в Узбекистане, два — на Шри-Ланке и ещё четыре — в Японии. Для того чтобы выбрать будущего президента России, находящимся в Китае россиянам надо будет посетить один из объектов дипмиссии РФ в КНР, расположенных в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Харбине, Шэньяне или Гонконге.