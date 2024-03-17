90-летняя ветеран ВОВ из Аргентины впервые поучаствовала в выборах президента РФ

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Кадар, проживающая в Аргентине, впервые опустила в урну бюллетень со своим голосом за одного из кандидатов на выборах президента России на избирательном участке в Буэнос-Айресе.

Кадар приняла присягу гражданина РФ в возрасте 90 лет в октябре 2021 года. Она поделилась впечатлениями от своих первых выборов главы государства.

"Я очень рада, что сегодня смогла проголосовать. Это моё первое голосование. Может быть, это мой последний визит, но надеюсь, что нет", — рассказала она журналистам.

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что Мария Кадар является единственным в южноамериканской стране живым ветераном Великой Отечественной войны.

"Она практически дважды пострадала от действий нацистов — в Великой Отечественной войне, когда ещё подростком её эвакуировали и она в таком возрасте работала в тылу, и уже в 2014 году, когда жила в Горловке и попала под обстрелы украинских националистов. Ей пришлось оставить свой дом, всё бросить и поехать вслед за дочерью", — сообщил дипломат, назвав женщину "примером мужества и несгибаемости российского человека".