90-летняя ветеран ВОВ из Аргентины впервые поучаствовала в выборах президента РФ
Выборы президента РФ в Буэнос-Айресе. Обложка © ТАСС / Кондратьева Елена
Ветеран Великой Отечественной войны Мария Кадар, проживающая в Аргентине, впервые опустила в урну бюллетень со своим голосом за одного из кандидатов на выборах президента России на избирательном участке в Буэнос-Айресе.
Кадар приняла присягу гражданина РФ в возрасте 90 лет в октябре 2021 года. Она поделилась впечатлениями от своих первых выборов главы государства.
"Я очень рада, что сегодня смогла проголосовать. Это моё первое голосование. Может быть, это мой последний визит, но надеюсь, что нет", — рассказала она журналистам.
Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что Мария Кадар является единственным в южноамериканской стране живым ветераном Великой Отечественной войны.
"Она практически дважды пострадала от действий нацистов — в Великой Отечественной войне, когда ещё подростком её эвакуировали и она в таком возрасте работала в тылу, и уже в 2014 году, когда жила в Горловке и попала под обстрелы украинских националистов. Ей пришлось оставить свой дом, всё бросить и поехать вслед за дочерью", — сообщил дипломат, назвав женщину "примером мужества и несгибаемости российского человека".
Дочь Марии Кадар Вера рассказала, что её мать вечером проводит время за чтением новостей о России в Интернете, поскольку является патриотом своей страны. Кроме того, в Аргентине любят выделять часы для просмотра любимых советских фильмов.
Ранее Life.ru сообщал о начале выборов президента РФ на Кубе, где одним из первых в голосовании принял участие посол Виктор Коронелли. Также поступил и посол РФ в США Анатолий Антонов. Он самым первым проголосовал на избирательном участке в Вашингтоне. Кстати, всего за рубежом на выборах президента приняли участие почти 250 тысяч россиян.