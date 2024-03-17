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17 марта, 13:10

Бойцы Тихоокеанского флота и Восточного военного округа проголосовали на выборах

Солдаты Восточного военного округа и Тихоокеанского флота завершили голосование на выборах президента России. Об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

"Личный состав Восточного военного округа и Тихоокеанского флота завершил голосование на выборах президента РФ. Явка среди военнослужащих и гражданского персонала достигла более 99%", — уточнили в ведомстве.

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Напомним, что 15 марта в России стартовали выборы главы государства. Процедура проходит в три дня и завершится 17 марта. Среди претендентов на должность: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). В Москве в голосовании поучаствовало 4,6 миллиона человек. Общая очная явка избирателей превышает 60%, а на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) она составила более 90%.

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