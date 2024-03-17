Посол РФ в США Антонов первым проголосовал на избирательном участке в Вашингтоне

Посол РФ в Соединённых Штатах Антонов первым принял участие в голосовании на избирательном участке в российском дипломатическом представительстве в Вашингтоне. После этого прозвучал гимн России и дипломат открыл участок для остальных избирателей.

"Избирательный участок № 8388 в Посольстве Российской Федерации в США начал свою работу! Ждём избирателей до 20:00 по адресу: 2650 Wisconsin Avenue NW, Washington, DC 20007. Вместе мы сила — голосуем за Россию!" — приводятся его слова в официальном новостном телеграм-канале Посольства России в США.