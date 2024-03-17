На Кубе стартовали выборы президента России
Сегодня ровно в 08:00 по местному времени (15:00 по Москве) под торжественное исполнение гимна Российской Федерации был открыт избирательный участок № 8177 на Кубе для голосования на выборах президента. Об этом сообщает в своём Telegram-канале Посольство РФ в республике.
В числе первых бюллетень с уже проставленной галочкой в урну опустил чрезвычайный и полномочный посол России на Кубе Виктор Коронелли.
Посол РФ на Кубе Виктор Коронелли. Фото © Telegram / Посольство РФ на Кубе
"Напоминаем, что воспользоваться своим избирательным правом можно до 20:00. Ждём вас! Вместе мы сила — голосуем за Россию!" — сказано в сообщении дипмиссии.
Ранее представитель МИД Мария Захарова рассказала, что более 125 тысяч россиян, проживающих за рубежом, отдали свой голос на выборах президента страны. Проголосовать можно до 20:00 17 марта. Для жителей Дальнего Востока голосование уже завершено. Наибольшую активность в регионе продемонстрировали избиратели из Закаменского района, там явка превысила 94%.