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17 марта, 14:15

На Кубе стартовали выборы президента России

Выборы президента РФ на Кубе. Фото © Telegram / Посольство РФ на Кубе

Выборы президента РФ на Кубе. Фото © Telegram / Посольство РФ на Кубе

Сегодня ровно в 08:00 по местному времени (15:00 по Москве) под торжественное исполнение гимна Российской Федерации был открыт избирательный участок № 8177 на Кубе для голосования на выборах президента. Об этом сообщает в своём Telegram-канале Посольство РФ в республике.

Выборы президента РФ на Кубе. Фото © Telegram / Посольство РФ на Кубе

Выборы президента РФ на Кубе. Фото © Telegram / Посольство РФ на Кубе

В числе первых бюллетень с уже проставленной галочкой в урну опустил чрезвычайный и полномочный посол России на Кубе Виктор Коронелли.

Посол РФ на Кубе Виктор Коронелли. Фото © Telegram / Посольство РФ на Кубе

Посол РФ на Кубе Виктор Коронелли. Фото © Telegram / Посольство РФ на Кубе

"Напоминаем, что воспользоваться своим избирательным правом можно до 20:00. Ждём вас! Вместе мы сила — голосуем за Россию!" — сказано в сообщении дипмиссии.

Ранее представитель МИД Мария Захарова рассказала, что более 125 тысяч россиян, проживающих за рубежом, отдали свой голос на выборах президента страны. Проголосовать можно до 20:00 17 марта. Для жителей Дальнего Востока голосование уже завершено. Наибольшую активность в регионе продемонстрировали избиратели из Закаменского района, там явка превысила 94%.

ЦИК: Очная явка избирателей на выборы президента России составила 70,01%
ЦИК: Очная явка избирателей на выборы президента России составила 70,01%
Владимир Озеров
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