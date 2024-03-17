На Кубе стартовали выборы президента России

Сегодня ровно в 08:00 по местному времени (15:00 по Москве) под торжественное исполнение гимна Российской Федерации был открыт избирательный участок № 8177 на Кубе для голосования на выборах президента. Об этом сообщает в своём Telegram-канале Посольство РФ в республике.