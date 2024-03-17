ЦИК: Очная явка избирателей на выборы президента России составила 70,01%
По состоянию на 16:03 мск 17 марта очная явка на выборы президента России составила 70,01%. Об этом говорится на официальном сайте ЦИК РФ.
Отмечается, что данные не учитывают дистанционное голосование.
Напомним, 15 марта в России началось голосование, которое определит будущего президента страны. Сегодня последний день, когда россияне могут проголосовать. За пост лидера борются четыре политика: действующий глава государства самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии "Новые люди". Первые избирательные участки для голосования на выборах закрылись в самых восточных регионах России — на Камчатке и Чукотке, затем — в Бурятии и Амурской области.
ТАСС / Смитюк Юрий