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17 марта, 13:40

ЦИК: Очная явка избирателей на выборы президента России составила 70,01%

По состоянию на 16:03 мск 17 марта очная явка на выборы президента России составила 70,01%. Об этом говорится на официальном сайте ЦИК РФ.

Отмечается, что данные не учитывают дистанционное голосование.

Число проголосовавших на выборах в Москве превысило пять млн человек
Число проголосовавших на выборах в Москве превысило пять млн человек

Напомним, 15 марта в России началось голосование, которое определит будущего президента страны. Сегодня последний день, когда россияне могут проголосовать. За пост лидера борются четыре политика: действующий глава государства самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии "Новые люди". Первые избирательные участки для голосования на выборах закрылись в самых восточных регионах России — на Камчатке и Чукотке, затем — в Бурятии и Амурской области.

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ТАСС / Смитюк Юрий

Александра Мышляева
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