Число проголосовавших на выборах в Москве превысило пять млн человек

На президентских выборах в очном и дистанционном форматах в Москве проголосовало уже более пяти миллионов человек. Об этом заявил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"На 15:00 мск. Всего выдано бюллетеней 5 013 661. Из них в дистанционном электронном голосовании — 3 515 605. Бумага — 1 498 056", — цитирует его ТАСС.