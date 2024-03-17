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17 марта, 13:04

Число проголосовавших на выборах в Москве превысило пять млн человек

На президентских выборах в очном и дистанционном форматах в Москве проголосовало уже более пяти миллионов человек. Об этом заявил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"На 15:00 мск. Всего выдано бюллетеней 5 013 661. Из них в дистанционном электронном голосовании — 3 515 605. Бумага — 1 498 056",  цитирует его ТАСС.

При этом он отметил, что на столичных участках не было зафиксировано ни одной ситуации, которая могла бы повлиять на ход голосования.

91-летний отшельник из башкирского леса проголосовал на выборах
91-летний отшельник из башкирского леса проголосовал на выборах

Тем временем этап голосования на выборах президента подошёл к концу на Дальнем Востоке. На Чукотке и Камчатке избирательные участки закрылись в 11:00 по московскому времени, а в Бурятии — в 15:00 по московскому времени. Теперь в этих регионах будут подсчитывать голоса.

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Life.ru / Андрей Тишин

Юрий Лысенко
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