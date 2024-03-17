Число проголосовавших на выборах в Москве превысило пять млн человек
На президентских выборах в очном и дистанционном форматах в Москве проголосовало уже более пяти миллионов человек. Об этом заявил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"На 15:00 мск. Всего выдано бюллетеней 5 013 661. Из них в дистанционном электронном голосовании — 3 515 605. Бумага — 1 498 056", — цитирует его ТАСС.
При этом он отметил, что на столичных участках не было зафиксировано ни одной ситуации, которая могла бы повлиять на ход голосования.
Тем временем этап голосования на выборах президента подошёл к концу на Дальнем Востоке. На Чукотке и Камчатке избирательные участки закрылись в 11:00 по московскому времени, а в Бурятии — в 15:00 по московскому времени. Теперь в этих регионах будут подсчитывать голоса.
Life.ru / Андрей Тишин