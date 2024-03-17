Джиган и Оксана Самойлова проголосовали на выборах президента России в Дубае
Рэпер Джиган принял участие в выборах президента России на избирательном участке в Дубае. Отдать свой голос артист пришёл вместе с женой Оксаной Самойловой. Об этом артист рассказал рассказал подписчикам в соцсетях.
Джиган и Оксана Самойлова проголосовали на выборах. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun
Помимо Джигана участвовали в этом важном событии для России и другие жители ОАЭ, имеющие активную гражданскую позицию. Очередь из желающих принять участие на выборах президента России растянулась на сотни метров перед генеральным консульством. В целях безопасности избирателей власти города даже перекрыли улицу. Об этом сообщил генеральный консул России в Дубае и Северных Эмиратах Олег Фомин.
"В самом начале голосования стало понятно, что явка будет очень высокой — выше ожидаемой. Избирательная комиссия задействовала все ресурсы, чтобы наши граждане успели проголосовать до закрытия участка", — приводит его слова ТАСС.
Более того, дипломат отметил, что для работы с избирателями задействованы все сотрудники дипломатического представительства. В этом участвуют также около 20 волонтёров.
Раннее Life.ru писал, что председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова обратилась к странам Запада со словами благодарности за высокую явку на выборы президента РФ. Она считает их случайной заслугой ажиотаж на избирательных участках. Напомним, что явка на выборы президента превысила показатели избирательного процесса 2018 года.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun