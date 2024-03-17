Джиган и Оксана Самойлова проголосовали на выборах президента России в Дубае

Рэпер Джиган принял участие в выборах президента России на избирательном участке в Дубае. Отдать свой голос артист пришёл вместе с женой Оксаной Самойловой. Об этом артист рассказал рассказал подписчикам в соцсетях.

Джиган и Оксана Самойлова проголосовали на выборах. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

Помимо Джигана участвовали в этом важном событии для России и другие жители ОАЭ, имеющие активную гражданскую позицию. Очередь из желающих принять участие на выборах президента России растянулась на сотни метров перед генеральным консульством. В целях безопасности избирателей власти города даже перекрыли улицу. Об этом сообщил генеральный консул России в Дубае и Северных Эмиратах Олег Фомин.

"В самом начале голосования стало понятно, что явка будет очень высокой — выше ожидаемой. Избирательная комиссия задействовала все ресурсы, чтобы наши граждане успели проголосовать до закрытия участка", — приводит его слова ТАСС.