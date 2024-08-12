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12 августа, 14:01

Защитит от рака и диабета: Названа самая древняя сладость, доступная россиянам

Эксперт Чабиева назвала мёд самой древней и полезной сладостью

О мёде человечество знает с незапамятных времён. Тягучую сладость упоминают даже в древних религиозных текстах и находят в археологических находках. Тогда люди возможно и не знали, что данное лакомство также является одним из самых полезных. О свойствах этого продукта рассказала научный сотрудник Отдела Кавказа Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, преподаватель университета "Синергия" Танзила Чабиева.

Как отметила специалист, о свойствах мёда упоминается в деяниях Пророков и Посланников монотеистических религий. Сладость применяли в медицинских целях, а также употребляли в пищу в качестве десерта. Только ели понемногу, потому как бортничество у тех же славян считалось крайне хлопотным и кропотливым трудом.

"В состав мёда входят полифенольные соединения, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Мёд помогает организму в защите от хронического воспаления, его употребляют для профилактики рака, сахарного диабета и атеросклероза. Зачастую мед применяют в противовирусных и противопаразитарных целях", — рассказала эксперт в разговоре с RuNews24.ru.

Налегать на мёд желательно в холодное время года. Он поможет укрепить иммунитет и значительно снизить риск простуды. Также этот продукт необходим людям, страдающим из-за повышенного холестерина в крови, гипертонии и проблем с сердцем. И всё же, предостерегла эксперт, нельзя забывать, что данное лакомство достаточное калорийное и способно внести коррективы в фигуру.

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Ранее Life.ru рассказал, какая ежедневная "доза" мёда точно не нанесёт вред организму. При этом нужно учитывать общее потребление сахара в течение дня.

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Freepik

Мария Любицкая
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