Россиянам рассказали, какие продукты подорожают в сентябре

В начале осени россияне могут столкнуться с повышением цен на некоторые продукты. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мария Долгова.

«Осенью текущего года подорожают многие кондитерские изделия. Первая причина кроется в росте мировых цен на какао из-за неурожая в странах-экспортёрах. Динамика и уровень цен на шоколад будут зависеть от доли какао в конечном продукте, стоимости дополнительных пищевых ингредиентов», — сказала она в беседе с 360.ru.

По её словам, цены на все продукты, содержащие какао и шоколад, также изменятся. Кроме того, ожидается повышение цен на кондитерские жиры, сухие молочные продукты и муку. Производители прогнозируют, что оптовые цены могут вырасти в среднем на 16%. В то же время розничные цены на эти товары могут снизиться примерно на 3–7%.

Неурожай ягод и яблок вызвал увеличение цен на продукты, изготавливаемые из них: варенье, джемы, соки, напитки, детское питание и кондитерские изделия, продолжает Долгова. Тем не менее, по словам экономиста, в последние дни прогнозы по урожаю отечественной пшеницы и масличных культур улучшились. Это может привести к снижению цен на продукты из них.

Специалист отметила, что сезонная дефляция коснётся цен на овощи, арбузы и дыни. Кроме того, подешевеют кабачки, картофель, морковь, свёкла, лук, чеснок, болгарский перец, тыква, баклажаны. Кроме собственного урожая на ценообразование повлияют поставки из Белоруссии, Азербайджана и Узбекистана.