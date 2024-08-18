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18 августа, 18:44

Перечислены причины подорожания молочных продуктов

Эксперт Петрова: Увеличение стоимости логистики повлияет на цену молокопродуктов

Производители молочных продуктов уже призвали россиян готовиться к росту цен на их товары. Ожидается подорожание в размере пяти процентов.

Данная ситуация сложилась из-за целого ряда причин. Не последнюю роль в формировании цен на молочную продукцию играют мировые экономические события, повышение ключевой ставки в нашей стране, а также дефицит кадров в отрасли. Однако генеральный директор консалтинговой компании Марина Петрова видит и другие причины. Среди прочего она связывает удорожание молочных продуктов с ростом цен в логистике и стоимости упаковочных материалов.

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"Рост цен на пять процентов, казалось бы, да, он чувствителен, но доля каждого фактора в данном случае может даже не достигать одного процента, просто факторов много", — отметила эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

Ранее LIfe.ru сообщал, что в России начали действовать новые правила продажи продуктов, которые касаются и молочки. Кстати, отказ от молочных продуктов может негативно сказаться на здоровье, полагают специалисты.

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Freepik

Борис Эльфанд
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