Перечислены причины подорожания молочных продуктов

Производители молочных продуктов уже призвали россиян готовиться к росту цен на их товары. Ожидается подорожание в размере пяти процентов.

Данная ситуация сложилась из-за целого ряда причин. Не последнюю роль в формировании цен на молочную продукцию играют мировые экономические события, повышение ключевой ставки в нашей стране, а также дефицит кадров в отрасли. Однако генеральный директор консалтинговой компании Марина Петрова видит и другие причины. Среди прочего она связывает удорожание молочных продуктов с ростом цен в логистике и стоимости упаковочных материалов.

"Рост цен на пять процентов, казалось бы, да, он чувствителен, но доля каждого фактора в данном случае может даже не достигать одного процента, просто факторов много", — отметила эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".